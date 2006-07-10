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۱۹ تیر ۱۳۸۵، ۱۷:۱۰

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12 هزار دانش آموز به حج عمره مشرف مي شوند

12 هزار دانش آموز به حج عمره مشرف مي شوند

رئيس سازمان دانش آموزي گفت: 12 هزار دانش آموز دختر و پسر تابستان امسال به حج عمره مشرف مي شوند.

به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر در ساري ، دكتر احمدي در مجمع سالانه اعضاي سازمان دانش آموزي كشور در رامسر ، گفت: اين دانش آموزان كه 60 درصد آنان دختر هستند ، در قالب 100 كاروان به حج اعزام خواهند شد.

وي با بيان اينكه 5/3 ميليون نفر عضو سازمان دانش آموزي هستند ، گفت: از اين تعداد بيش از يك ميليون نفر عضو جمعيت هلال احمر دانش آموزي و 30 هزار نفر خبرنگار افتخاري پانا هستند.

رئيس سازمان دانش آموزي اظهار داشت: به مناسبت سال پيامبر اعظم (ص) ، 1100 دانش آموز در سراسر كشور مرداد امسال از پايتخت فرهنگي جهان اسلام ديدن مي كنند.

کد مطلب 351063

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