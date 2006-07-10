به گزارش خبرگزاري مهر ، رئيس فرهنگسراي دختران با اشاره به اينكه مادران و دختران مخاطبان اصلي اين جشنواره هستند ، گفت: اين جشنواره از 25 تيرماه به مدت 5 روز برگزار مي شود.
نرگس معدني پور افزود: موضوعاتي چون مسابقات وبلاگنويسي با عنوان ناگفته هاي من و مادرم ، عكاسي و آشپزي ، برگزاري كارگاه هاي آموزشي به منظور آموزش به دختران و والدين ، آشنايي مادران با اينترنت و استفاده از آن در زندگي روزمره ، از جمله برنامه هايي است كه در اين ايام از ساعت 16 تا 19 براي استفاده مادران و دختران علاقه مند پيش بيني شده است.
وي همچنين از برگزاري تورهاي ويژه دختران خبر داد و تصريح كرد: طي يك صد روز برپايي جشنواره تابستاني تهران، برگزاري تورهاي تهرانگردي و تهران شناسي ، بازديد از موزه ها و ارايه بسته هاي فرهنگي براي اين دو قشر از برنامه هاي اصلي فرهنگسراي دختران است.
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