به گزارش خبرگزاري مهر ، رئيس فرهنگسراي دختران با اشاره به اينكه مادران و دختران مخاطبان اصلي اين جشنواره هستند ، گفت: اين جشنواره از 25 تيرماه به مدت 5 روز برگزار مي‌ شود.

نرگس معدني ‌پور افزود: موضوعاتي چون مسابقات وبلاگ‌نويسي با عنوان ناگفته ‌هاي من و مادرم ، عكاسي و آشپزي ، برگزاري كارگاه ‌هاي آموزشي به منظور آموزش به دختران و والدين ، آشنايي مادران با اينترنت و استفاده از آن در زندگي روزمره ، از جمله برنامه هايي است كه در اين ايام از ساعت 16 تا 19 براي استفاده مادران و دختران علاقه‌ مند پيش بيني شده است.

وي همچنين از برگزاري تورهاي ويژه دختران خبر داد و تصريح كرد: طي يك‌ صد روز برپايي جشنواره تابستاني تهران، برگزاري تورهاي تهرانگردي و تهران ‌شناسي ، بازديد از موزه‌ ها و ارايه بسته ‌هاي فرهنگي براي اين دو قشر از برنامه‌ هاي اصلي فرهنگسراي دختران است.