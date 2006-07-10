تهران شب و روز پر حادثه اي را سپري كرد

به گزارش خبرگزاري مهر ، با توجه به ثبت تعداد 77 حريق و 34 حادثه مختلف ، تهران بزرگ شب و روز تقريبا پر حادثه اي را سپري كرد.

در جريان آتش سوزي ها 28 منطقه از فضاي سبز، 21 وسيله نقليه، شش واحد مسكوني و نيز چند مكان ديگر طعمه شعله هاي آتش شده و خساراتي ببار آمد.

در طول اين مدت امدادگران سازمان نيز با حضور در حوادث گوناگون شامل 8 حادثه آسانسور، 5 مورد محبوس شدن افراد در داخل ساختمان ها، 3 مورد آبگرفتگي در ساختمان و 3 مورد اقدام به خودكشي ضمن امدادرساني و ايمن كردن محل حوادث توانستند 34 تن از حادثه ديدگان را نجات دهند.

مهم ترين حادثه شبانه روز گذشته تصادف رانندگي در خيابان هنگام تقاطع دلاوران و تكاوران بود كه در جريان آن 3 نفر مجروح شدند.

حدود ساعت 14 روز گذشته يك دستگاه اتوبوس با يك دستگاه خودروي سواري پژو آردي برخورد كردند در اين حادثه علاوه بر مصدوميت 3 تن از سرنشينان خودروي سواري بيش از 10 ميليون ريال خسارت وارد گرديد.

مجموعا در 24 ساعت گذشته 78 آتش نشان با بكارگيري 217 ماشين آتش نشاني به مدت 5 ساعت و 21 دقيقه عمليات امدادي و اطفايي انجام دادند.