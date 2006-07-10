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۱۹ تیر ۱۳۸۵، ۱۷:۰۵

در تلاش براي منحرف كردن افكارعمومي از سلاحهاي هسته اي اسرائيل؛

اولمرت خواستار توقف فعاليت هاي صلح آميز هسته اي ايران شد

"ايهود اولمرت" نخست وزير رژيم صهيونيستي بار ديگر از حاميان خود خواست تمام تلاشهاي خود را براي توقف برنامه هسته اي صلح آميز و غني سازي ايران به كار گيرند.

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از آسوشيتدپرس، اولمرت گفت كه جامعه بين المللي بايد مانع از تلاش هاي ايران براي غني سازي اورانيوم شود.

وي در ادامه تلاشهاي بيهوده براي بدبين كردن افكارعمومي به برنامه صلح آميز هسته اي ايران و منحرف كردن نگاهها از زرادخانه سلاحهاي مخوف هسته اي تل آويو مدعي شد كه ايران اشتياق زيادي براي به دست آوردن تسليحات هسته اي دارد.

اولمرت اظهارات ضد صهيونيستي رهبران جمهوري اسلامي را نيز تهديدي براي دولت يهودي توصيف كرد.

نخست وزير رژيم صهيونيستي گفت: اميدوارم جامعه بين المللي تدابير مؤثري براي جلوگيري از عملي شدن اين تهديدها انجام دهد.

وي همچنين گفت : براي اينكه از نيات ايراني ها مطلع شويم، جامعه بين المللي بايد هرگونه درخواست آنها براي ادامه غني سازي را رد كند.

اولمرت افزود: من بر اين باورم كشورها به رهبري آمريكا و ديگر كشورها بايد قدرت داشته باشند تا چنين اقدامي را انجام دهند.

کد مطلب 351068

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