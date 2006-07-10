به گزارش خبرگزاري "مهر"، روابط عمومي بنياد سينمايي فارابي اعلام كرد در اين همايش فيلمبرداران، كارگردانان و تهيه كنندگان سينما با موضوعاتي نظير چرا دوربين HD، استانداردهاي اين دوربين، هزينه هاي توليد و تجهيزات اين دوربين و سازگاري آن در حضور پل ويلر مربي فيلمبرداري پيشرفته آكادمي فيلم نيويورك در انگلستان آشنا مي شوند.

پل ويلر مدرس اين دروه عضو ارشد انجمن (FBKS) فيلمبرداران و صدابرداران و مهندسان تلويزيون بريتانيا است و سال 1990 مفتخر به دريافت جايزه كيفيت تصويربرداري آثارش شده و همچنين براي همكاري با بخش هاي آموزشي اين انجمن برگزيده شده است. وي از سال 91 به عضويت انجمن فيلمبرداران انگلستان درآمده و همچنين عضو انجمن جامعه تكنيسين هاي دوربين انگلستان و داراي مدرك فني NVQ درجه چهار در دوربين است.

اين همايش به همكاري و مشاركت بنياد سينمايي فارابي و موسسه سينما شهر برگزار مي شود.