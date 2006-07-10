  1. هنر
  2. سینمای ایران
۱۹ تیر ۱۳۸۵، ۱۷:۰۲

سينماگران ايراني با دوربين‌هاي جديد HD آشنا مي‌شوند

همايش يكروزه آشنايي دست‌اندركاران سينما با دوربين‌هاي جديد تصويربرداري HD روز 21 تيرماه پس از برگزاري كارگاه آموزشي دو روزه در موزه سينما برگزار مي‌شود.

به گزارش خبرگزاري "مهر"، روابط عمومي بنياد سينمايي فارابي اعلام كرد در اين همايش فيلمبرداران، كارگردانان و تهيه كنندگان سينما با موضوعاتي نظير چرا دوربين HD، استانداردهاي اين دوربين، هزينه هاي توليد و تجهيزات اين دوربين و سازگاري آن در حضور پل ويلر مربي فيلمبرداري پيشرفته آكادمي فيلم نيويورك در انگلستان آشنا مي شوند.

پل ويلر مدرس اين دروه عضو ارشد انجمن (FBKS) فيلمبرداران و صدابرداران و مهندسان تلويزيون بريتانيا است و سال 1990 مفتخر به دريافت جايزه كيفيت تصويربرداري آثارش شده و همچنين براي همكاري با بخش هاي آموزشي اين انجمن برگزيده شده است. وي از سال 91 به عضويت انجمن فيلمبرداران انگلستان درآمده و همچنين عضو انجمن جامعه تكنيسين هاي دوربين انگلستان و داراي مدرك فني NVQ درجه چهار در دوربين است.

اين همايش به همكاري و مشاركت بنياد سينمايي فارابي و موسسه سينما شهر برگزار مي شود.

کد مطلب 351070

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها