حضور كم رنگ بخش خصوصي حوزه گردشگري را تهديد مي كند

به گزارش خبرگزاري مهر ، معاون گردشگري سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري اعلام كرد: در حوزه گردشگري آنچه مهم است داشتن تعامل و تفاهم ميان دو بخش خصوصي و دولتي است و بايد بدون تعاريف بگويم كه تا به حال تعاملي جدي ميان اين دو حوزه برقرار نشده است.

محمد شريف ملك زاده گفت: در هر همايش حضور كمرنگ استان ها و بخش هاي خصوصي را مشاهده مي كنيم. اين امر يك تهديد براي حوزه گردشگري است. به همين دليل براي ايجاد تعامل بيشتر تصميم گرفتي كه ستاد تسهيلات سفرهاي كشور را تشكيل دهيم تا با برنامه ريزي هاي منسجم تر و اقدامات موثرتري در اين حوزه صورت گيرد.

وي افزود: با تشكيل ستاد تسهيلات سفرهاي كشور و ايجاد تعامل مناسب ميان بخش خصوصي و دولتي مي توانيم شاهد تحولات چشمگيري در اين خصوص باشيم.

ملك زاده تاكيد كرد: در اين تعاملات بايد تمامي استان هاي كشور حضور فعال داشته باشند و روزهاي چهارشنبه هر هفته همايشي به طوري سراسري در 30 استان كشور برگزار شود تا مسائل و مشكلات اين حوزه مورد بررسي قرار گيدر.

وي گفت: در حوزه گردشگري بخش زير ساخت ها مطرح است اما اولويت برتر تفاهم ميان بخش هاي مختلف است كه اگر درست پيگيري شود مي توان انتظار تحولاتي جدي در حوزه گردشگري را داشت.

معاون گردشگري سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري تاكيد كرد: در بحث سفر موضوعاتي چون سلامت، اشتغال زايي و اقتصاد بايد همواره مد نظر قرار گيرد. بحث اطلاع رساني دقيق نيز با اين رويكرد كه در فلان نقطه فلان جاذبه وجود دارد، موثر نيست بلكه بايد با رويكردي وسيع تر و همه جانبه تر دنبال شود. همچنين در اين مورد كه چه خدماتي در كدام نطقه وجود دارد، اطلاع رساني شود تا مسافر كمتر دچار دردسر و مشكل در طول سفر شود.

وي افزود: تقويت جاذبه هاي استان هاي كشور و تعامل ميان استان ها موجب افزايش سفر خواهد شد كه اين امر تنها با همكاري، ماهنگي و تعامل مديران استاني امكان پذير است.

ملك زاده افزود: با دستور رياست سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري بزودي در هر استان خانه اطلاع رساني جهانگردي را خواهيم داشت. يعني بهترين نقطه شهر از لحاظ قدمت ، نقاط تاريخي و... به مكاني براي اطلاع رساني براي جهانگردان تبديل خواهد شد.

وي در پايان به برگزاري جشنواره هاي مختلف چون جشنواره موسيقي محلي، غذا، لباس هاي سنتي استان در استان ها اشاره كرد.

مديركل دفتر تدوين استانداردهاي فني و نظارت سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري و رئيس ستاد تسهيلات سفرهاي كشور نيز در اين همايش يكروزه اعلام كرد: براي برطرف كردن مشكل متمركز شدن سفرها در چند شهر مانند : اصفهان، شيراز و .... تصميم گرفتيم كه حداقل ده مسير جديد در آينده اي نزديك براي مسافران اعم از ايرانيان مقيم خارج از كشور و گردشگران داخلي تعريف كنيم تا با يك برنامه ريزي مناسب سفرهاي هدفمند صورتگيرد.

حمزه زاده تاكيد كرد: ستاد تسهيلات سفرهاي كشور زير نظر مستقيم معاونت گردشگري با همراهي و همكاري 6 معاونت از هفته پيش فعاليت خود را شروع كرده است اين كميته براي بهتر انجام شدن امور، بسياري از اختيارات را به استان ها تفويض كرده تا مديران ستادي ما در بخش هاي مختلف دچار مشكلات اساسي نشوند.