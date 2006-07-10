مشروطه از نگاه آخوند خراساني بررسي شد

به گزارش خبرنگار مهر، دكتر غلامحسين زرگرنژاد رئيس گروه تاريخ دانشگاه تهران در سخناني درباره نگاه آخوند خراساني اظهار داشت: از زمان صدور فرمان مشروطيت تا زمان به گلوله بستن مجلس مباحثاتي درباره ابعاد مختلف مشروطه از سوي دو جريان اصلي به وجود آمد. آخوند خراساني نگاهي مثبت به مشروطه داشت، نظامي كه مي تواند در دوران غيبت قدري از ستم جامعه بكاهد و بار رنج مردم را كاهش دهد، مجتهدين نمي توانستند نسبت به عدم اجراي عدالت بي تفاوت بمانند.

وي نگاه و مباني فكري خراساني در همراهي با مشروطه را در اعلاميه ها و نوشته هاي وي مورد بررسي قرار داد.

دكتر زرگر نژاد به چگونگي ايجاد عدل كه بنيان فكري آخوند خراساني را تشكيل مي دهد پرداخت و گفت: خراساني اشاره مي كند كه كشور زير يوغ استبداد قرار دارد و هيچ كس به داد مردم نمي رسد لازم است براي نجات مردم از چنگال گرگان خونخوار كاري كرد بايد براي نجات كشور از فقري كه استبداد آن را فراهم كرده كاري كرد. كشور به اجنبي وابسته است كالاهاي اجنبي در كشور افزايش يافته و اولياء كشور كاري در اين رابطه نمي كنند.

نويسنده رسائل عصر مشروطيت افزود: خراساني راه چاره را اصلاح متصديان تحصيل اتحاد دولت و ملت، ايجاد مدارس جديد براي تربيت ملت مي داند تا راه مشروطيت باز شود، وي مشروطيت را به وضوح تعريف مي كند.

زرگر نژاد با اشاره به تنش ميان مجلس و شاه گفت: محمد علي شاه به كرات وعده هاي خود را نقض و پس از آن بار ديگر حمايت خود را از مشروطه اعلام مي كند در اين ميان آخوند خراساني مي گويد پيمان هاي شكسته شده ارزشي ندارد. پس از به گلوله بستن مجلس خراساني طي تلگرافي يك فتوا را ارائه مي دهد و مردم به دعوت وي برخاستند.

به گزارش خبرنگار مهر، دكتر حسين آباديان نويسنده برنامه هاي تاريخ صداوسيما نيز در ادامه سه دوره براي نهضت مشروطه قائل شد و گفت: در دوره اول انديشه هاي غربي مشاهده نمي شود.

وي افزود: از زمان اعاده مشروطيت جريان هاي سياسي منحصر به فردي فعاليت كردند كه در ميان آنها مي توان به سوسيال دموكرات ها اشاره كرد.

وي با اشاره به تفكرات سيد اردبيلي گفت: وي با تأسيس مجلس سنا كه از اصول قانون اساسي بود مخالفت مي كند. اردبيلي كه يك مجتهد بود بر نظارت 5 فقيه بر قوانين مجلس مخالفت داشت و به صورت كلي دين را از سياست جدا مي دانست. از سوي ديگر يزدي در پاسخ به اردبيلي در پاسخ به جدايي دين از سياست گفت قانون بايد سه شرط داشته باشد و استدلال مي كند قانونگذاري در هر كشوري بايد بر اساس شرايط و مقتضيات صورت گيرد.

نويسنده برنامه هاي تاريخ صدا و سيما تصريح كرد: روشنفكران ايران با آراء فيلسوفان غربي آشنا نبوده و تنها ظاهر جامعه غرب را ديده بودند. محور وحدت ملي در ايران مذهب و به ويژه شيعه است از اين رو يزدي در پاسخ به اردبيلي اظهار داشت نمي توان مذهب را از ايران جدا كرد چرا كه در آن صورت وحدت از بين مي رود.

آباديان گفت: شيخ حسين يزدي به طور كلي اعلام كرده مسائل مورد بحث اردبيلي و دموكرات ها موضوعيت نداشته و مناسب با مقتضيات ايران نيست.