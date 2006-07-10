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۱۹ تیر ۱۳۸۵، ۱۶:۴۹

عنان از ميزباني خوب آلمان در جام جهاني تقدير كرد

عنان از ميزباني خوب آلمان در جام جهاني تقدير كرد

دبير كل سازمان ملل كه در آلمان به سر مي برد از ميزباني و سازماندهي مناسب مسابقات جام جهاني فوتبال قدرداني كرد .

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روزنامه باسلر ، " كوفي عنان " دبير كل سازمان ملل در ديدار دو روزه خود از آلمان كه ميزباني اين دروه از مسابقات جام جهاني فوتبال را بر عهده داشت در گفتگو با شبكه تلويزيوني " ARD " همچنين تصريح كرد : براي يك ماه نگاه تمام جهان به آلمان دوخته شده بود .

وي افزود : آلمان با سازماندهي بسيار عالي در اين دوره يك ماهه شايستگي خود را نشان داد .

دبير كل سازمان ملل اظهار داشت : اگرچه آلمان خود به قهرماني دست نيافت ، اما اين امر دليل بر ناتواني اين تيم نبود .

عنان در ادامه به تلويزيون آلمان گفت : به عقيده من اين دوره بهترين دوره برگزاري مسابقات جام جهاني فوتبال بود كه ما در آن شاهد حتي كوچكترين اعتراض در نحوه برگزاري نبوديم .

وي با بيان اين مطلب كه از وجود مردماني چون مردم آلمان بسيار خرسند هستم خاطر نشان كرد : مردم آلمان در كنار دولت اين كشور نقش مهمي در هر چه بهتر برگزار شدن اين دوره از مسابقات جام جهاني ايفا كردند .

دبير كل سازمان ملل در پايان تصريح كرد : اوضاع امنيتي آلمان يكي از بي نقص ترين شرايطي بود كه ما تا كنون در برگزاري جام جهاني هاي مختلف شاهد آن بوديم .  

کد مطلب 351077

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