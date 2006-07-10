عنان از ميزباني خوب آلمان در جام جهاني تقدير كرد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روزنامه باسلر ، " كوفي عنان " دبير كل سازمان ملل در ديدار دو روزه خود از آلمان كه ميزباني اين دروه از مسابقات جام جهاني فوتبال را بر عهده داشت در گفتگو با شبكه تلويزيوني " ARD " همچنين تصريح كرد : براي يك ماه نگاه تمام جهان به آلمان دوخته شده بود .

وي افزود : آلمان با سازماندهي بسيار عالي در اين دوره يك ماهه شايستگي خود را نشان داد .

دبير كل سازمان ملل اظهار داشت : اگرچه آلمان خود به قهرماني دست نيافت ، اما اين امر دليل بر ناتواني اين تيم نبود .

عنان در ادامه به تلويزيون آلمان گفت : به عقيده من اين دوره بهترين دوره برگزاري مسابقات جام جهاني فوتبال بود كه ما در آن شاهد حتي كوچكترين اعتراض در نحوه برگزاري نبوديم .

وي با بيان اين مطلب كه از وجود مردماني چون مردم آلمان بسيار خرسند هستم خاطر نشان كرد : مردم آلمان در كنار دولت اين كشور نقش مهمي در هر چه بهتر برگزار شدن اين دوره از مسابقات جام جهاني ايفا كردند .

دبير كل سازمان ملل در پايان تصريح كرد : اوضاع امنيتي آلمان يكي از بي نقص ترين شرايطي بود كه ما تا كنون در برگزاري جام جهاني هاي مختلف شاهد آن بوديم .