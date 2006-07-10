آذربايجان شرقي ميزبان شانزدهمين سفر استاني رئيس جمهور

به گزارش خبرگزاري "مهر"، معاون اجرايي رئيس جمهور گفت: رئيس جمهور در اين سفر علاوه بر ديدار با مردم شهرستانهاي مختلف استان، با ايثارگران و نخبگان آذربايجان شرقي ديدارهاي جداگانه اي خواهد داشت و شانزدهمين جلسه استاني هيات وزيران نيز آخر اين هفته در تبريز برگزار مي شود.

دكتر سعيدلو با اشاره به اينكه بيكاري در استان آذربايجان شرقي در پايين ترين سطح نسبت به ساير مناطق كشور قرار دارد، از آب فراوان كشاورزي، انواع معادن گرانبها و وجود كارخانجات و پالايشگاه به همراه نيروي انساني ماهر و تحصيلكرده به عنوان ويژگي هاي استان نام برد و ابراز اميدواري كرد استان اذربايجان شرقي با همت و پشتكار مردم در شكوفايي هرچه بيشتر استان، الگوي تحول و تعالي ساير استان ها شود.

معاون اجرايي رئيس جمهور تاكيد كرد: دولت مصمم است با توسعه سرمايه گذاري ها و ادامه ساخت و ساز زيربناهاي استان، همچنين افزايش صادرات غير نفتي از آذربايجان شرقي، به اقتصاد اين استان رونق بيشتري ببخشد.