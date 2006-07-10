كشف شبكه جاسوسي مرتبط با آمريكا در نيروي دريايي و شوراي امنيت هند

به گزارش خبرگزاري مهر از دهلي نو ، روزنامه ايندين اكسپرس با اعلام اينكه "موكيش سيني" در آينده نزديك رسماً دستگير خواهد شد افزود: پليس دهلي در دفتر شوراي امنيت ملي هند يك شبكه جاسوسي را كشف كرده و در اين خصوص تحقيقاتي را انجام مي دهد. گفته مي شود وي يك ديپلمات سفارت آمريكا در دهلي نو به نام خانم روسانا مينچيو، را به اس.اس.پال، يك كارشناس رايانه در دفتر شوراي امنيت ملي، معرفي كرده بود. پال نيز تحت توقيف قرار دارد. سيني كه يكي از فرماندهان ارشد نيروي دريايي هند بوده است، رئيس بخش هماهنگي اطلاعات امنيتي در سازمان شوراي امنيت ملي بود و مستقيماً به ام.كي.نارايانان، مشاور امنيت ملي، گزارش مي داد.

وي در تاريخ 11 فروردين از سمت خود در سازمان شوراي امنيت ملي هند استعفا داده و در شركت مايكروسافت اشتغال پيدا كرد. نامبرده به روابط خود با مينچيو كه اكنون هند را ترك كرده، ادامه داد. منابع اين روزنامه گفتند، دولت هند اين مسئله را از طريق كانال سياسي با دولت آمريكا مطرح خواهد كرد.

مولفورد، سفير آمريكا در هند، ديروز در اين خصوص با مقامات دولت هند ملاقات كرد. اين در حالي است كه راج نات سينگ، رئيس حزب بي.جي.پي.، خواستار انجام تحقيقات توسط كميته مشترك پارلماني در قضيه افشاي اطلاعات از دفتر شوراي امنيت ملي هند و اتاق جنگ نيروي دريايي اين كشور شده است. سينگ گفت: دولت بايد مشخص كند كه در اين دو قضيه كدام كشورها نقش داشتند و افراد مربوط بايد بعنوان “ عناصر نامطلوب“ اعلام شوند.

بازجويي از موكيش سيني، يكي از فرماندهان سابق نيروي دريايي و رئيس سابق بخش اطلاعات رايانه اي سازمان شوراي امنيت ملي هند، كه اخيراً توسط پليس دهلي توقيف شده، ادامه دارد. پليس دهلي درباره اين قضيه با هيچ كس صحبت نمي كند و تا به حال مشخص نيست كه آيا نامبرده رسماً دستگير شده است يا خير. علت اين است كه دفتر مشاور امنيت ملي هند از پليس دهلي رسماً خواسته است تا جزئيات اين قضيه را فاش نكند.

درگزارش روزنامه ايندين اكسپرس آمده است: موكيش سيني آن موقع مورد توجه سازمان هاي اطلاعاتي هند قرار گرفت كه وي بطور ناگهاني از سازمان شوراي امنيت ملي استعفا داده و به اشتغال در شركت رايانه اي آمريكايي، ‌مايكروسافت درآمد. با توجه به اينكه نامبرده رئيس بخش هماهنگي اطلاعات امنيتي بود، اشتغال جديد نامبرده نامناسب بود، اگرچه وي براي اين اشتغال مجوز رسمي دريافت كرده بود. وي از ماه آوريل در شركت مايكروسافت كار مي كرد. براساس گزارش يك روزنامه ديگر، نامبرده براساس مقررات قانون رازهاي رسمي كشور دستگير شده است. اكنون اين مسئله جنبه سياسي نيز پيدا كرده و سي.پي.ام. در اين خصوص خواستار ارائه گزارش كاملي توسط دولت به پارلمان كشور شده است.

اين حزب خواستار بررسي مفصل تمام جوانب روابط هند و آمريكا نيز شده و اعلام داشته است دستگيري افراد مربوط به دبير خانه سازمان شوراي امنيت ملي هند به اتهام جاسوسي براي سازمان سيا يك مسئله بسيار جدي است. سي.پي.ام. دولت ائتلاف مترقي متحد را به نام مشاركت راهبردي با آمريكا به تسهيل در جاسوسي راهبردي متهم نموده است. اين حزب خواستار شد، دولت نبايد بر چنين فعاليت هاي خرابكارانه سازمان هاي اطلاعاتي كشور به نام ملاحظات امنيت پرده پوشي كند.

به گزارش "مهر" در يك قضيه جاسوسي ديگر كه در هند بعنوان “ افشاي رازهاي اتاق جنگ نيروي دريايي هند“ معروف شده است، سازمان هاي امنيتي هند از تمام فرودگاه هاي كشور خواسته اند تا به سرتيپ ( بازنشسته) اوجاوال داسگوپتا، مدير سابق سازمان آر.ا.دبلو.، اجازه خروج از كشور را ندهند. تحقيقات در اين قضيه نشان مي دهند كه وجيندرا رانا،‌ يكي از فرماندهان نيروي دريايي كه چند وقت پيش از خدمت نيروي دريايي اخراج شد، رازهاي مربوط به طرح هاي نظامي ارتش پاكستان را دزديد. كامپيوتر شخصي رانا در خانه اش، هنوز اطلاعات مربوط به اي.- ميل هاي مبادله شده توسط او را داشت.

يكي از اين اي. – ميل ها داراي تفصيلات يك گزارش تهيه شده توسط دبيرخانه نيروي دريايي هند براي معاون فرمانده نيروي دريايي اين كشور در خصوص مسئله سركريك بود. اين گزارش در تاريخ 16 مه 2005 تهيه شده بود و داراي تفصيلات مربوط به فعاليت هاي پاكستان در اين منطقه و استقرار نيروهاي دريايي هند در خليج كچ و تمرين هاي مختلف كه توسط اعضاي ارتش، نيروي دريايي و گارد ساحلي، مرتباً انجام مي گيرند، بود.

برخي پرونده هايي كشف شده از كامپيوتر شخصي رانا داراي توضيحاتي مربوط به نيروي امنيت مرزي هند، تسهيلات در اختيار اين نيرو و آموزش بخش دريانوردي اين نيروها بوده است. در اين خصوص دو نفر ديگر نيز دستگير شده اند كه يكي از آنها راوي شنكرن، از خويشان فرمانده كنوني نيروي دريايي هند‌، دريادار آرون پراكاش، مي باشد. يك نفر ديگر كولبهوشن پراشار است. اين سه نفر نيازهاي شركت او.ان.جي.سي. را نيز مورد توجه قرار داده بودند.

يكي از اي. – ميل ها مربوط به نيازهاي او.ان.جي.سي. براي انواع قايق هاي مختلف مي باشد. يكي از فايل ها در كامپيوتر رانا مربوط به بازي هاي نظامي پاكستان بود. اين فايل از دبيرخانه نيروي دريايي گرفته شده بود. نيروي دريايي هند اين پرونده را " بسيار محرمانه" اعلام كرده بود. گفته مي شود براي انتقال اطلاعات محرمانه از دبيرخانه نيروي دريايي از دستگاه " پن درايو" استفاده شده بود. در واقع براي اين منظور هشت دستگاه اين نوع استفاده شده بودند. سازمان هاي تحقيقاتي هند تا به حال فقط سه دستگاه “ پن درايو“ را كشف نموده اند. نامبرده قبل از توقيف شدن يك دستگاه “ پن درايو“ ، تمامي اطلاعات ذخيره شده در آن را پاك كرده بود.

در گزارش روزنامه ايندين اكسپرس آمده است، سازمان سي.بي.آي. در 12 تير در اين خصوص به دادگاه شكايت رسمي را ارائه داد. در اين شكايت آمده است كه سه نفر مذكور ( رانا، پراشار و شنكرن) هزاران مدارك محرمانه دفاعي را از طريق اي. - ميل به يك گروه از تاجران تسليحات منتقل كردند. اين اطلاعات از دو دفتر بسيار بلندپايه،‌ يعني دبيرخانه عمليات نيروي دريايي در ساوت بلوك و دبيرخانه عمليات در دفتر مركزي نيروي هوايي هند، دزديده شدند. اين قضيه در آوريل 2005 شروع شد . موقعي كه در دفتر مدير اصلي عمليات نيروي هوايي هند يك شكايت عادي درج شد. درپي آن شكايت در دفتر يك فرمانده نيروي هوايي، سامباجي لال سوروي، تحقيقات محرمانه انجام شدند.

در اين تحقيقات، هارد ديسك كامپيوتر سوروي كپي شد كه در نتيجه آن معلوم شد كه در كاميپوتر نامبرده يك نرم افزار غير مشروع نصب شده است. ( نوكيا پي.سي. سوت ) كه مي تواند پرونده ها را كپي و به تلفن هاي همراه منتقل كند. درپي كشف اين اطلاعات، اين داستان شروع به باز شدن كرد. بعداً دو دستگاه پن درايو هم كشف شدند. از اين دستگاه ها براي انتقال رازهاي دفاعي استفاده شده بود. گفته مي شود بوسيله اين پن درايوها حد اقل هفت هزار صفحه اطلاعاتي كشف شده است. درپي بررسي صفحات مذكور معلوم شد كه تقريباً تمام اطلاعات محرمانه نيروي دريايي هند فاش شده اند. در پي فاش شدن اطلاعات محرمانه از اتاق جنگ نيروي دريايي و شوراي امنيت ملي، دولت هند از تمام سازمان هاي اطلاعاتي خواسته است تا تمام اطلاعات محرمانه خود را در يك جا ذخيره نكنند.