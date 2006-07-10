لبنان خواستار تمديد ماموريت نيروهاي سازمان ملل شد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري كويت، لبنان با ارائه اين درخواست از سازمان ملل درخواست كرده است تا مدت ماموريت نيروهاي موقت اين سازمان (UNIFIL) را در جنوب لبنان تمديد كند.

منابع ديپلماتيك در وزارت خارجه در گفتگو با اين خبرگزاري گفتند كه لبنان درخواست خود را در اول آگوست (10 مرداد) به كوفي عنان دبير كل سازمان ملل تسليم خواهد كرد.

منابع همچنين اضافه كردند كه درخواست لبنان، در برگيرنده تمايل اين كشور به تمديد ماموريت اين نيروها بدون هيچ تغييري در وظايف و يا تعداد آنها است.

پيشتر؛ مقامهاي سازمان ملل از احتمال تمديد و ماموريت اين نيروها خبر داده بودند و در فوريه گذشته نيز شوراي امنيت با تمديد ماموريت اين نيروها در چارچوب قطعنامه 1559 (قطعنامه مربوط به درخواست خروج نيروهاي سوريه از لبنان) موافقت كرده بود.

نيروهاي موقت اين سازمان كه با علامت اختصاري (UNIFIL) مشخص مي شود در مارس سال 1978 پس از تهاجم رژيم اسرائيل به لبنان و اشغال جنوب اين كشور از سوي ارتش اين رژيم به وجود آمد و هدف اصلي و عمده آنها حفظ صلح و امنيت و پايان اشغال لبنان از سوي اسرائيل بوده است، اما رژيم صهيونيستي بدون اينكه به اين درخواست سازمان ملل توجه كند تا زماني كه منافع استراتژيك اين رژيم اقتضا مي كرد، يعني تا سال 2000 در آنجا ماند و پس از خروج، تل آويو درصدد بر آمد تا با استفاده از اين قطعنامه بر خروج نيروهاي سوريه در لبنان تاكيد كنند. نيروهايي كه زماني آمريكا و اسرائيل از اقدامات سركوبگرانه آن در لبنان حمايت مي كردند.