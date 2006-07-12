كمبود منابع مالي مهمترين معضل حوزه علميه مراغه است

مدير حوزه علميه امير المومنين (ع) در گفتگو با خبرنگار حوزوي مهر گفت: حوزه علميه در مراغه از زمان خواجه نصير طوسي وجود داشته است ولي با تاسيس ساختمان جديد، اين حوزه از سال 75 فعاليت خود را آغاز كرده و هم اكنون نزديك به 120 طلبه در آن مشغول به تحصيل هستند.

حجت الاسلام "صادق حسن زاده" افزود: در اين مدرسه، پايه هاي يك تا هفت با حضور نزديك به 12 استاد تدريس مي شود. كتابخانه اي با حدود 7 هزار عنوان كتاب، 6 مدرس و 5 رايانه از امكانات ديگر اين حوزه علميه است. 90 طلبه نيز در 30 حجره اين مدرسه حضور دارند و با تلاش هاي صورت گرفته 15 حجره در طول تابستان براي اين مدرسه ساخته خواهد شد.

وي افزود: مكان اين حوزه در داخل شهر و در محوطه مسجد جامع قرار دارد و مهمترين مشكل آن، كمبود امكانات مالي براي گسترش فضاي كتابخانه، حجره ها و ديگر فضاهاي آموزشي است اگر چه قرار شده است با احداث ساختمان جديد حوزه علميه خواهران، ساختمان فعلي آن مركز در اختيار ما قرار گيرد.