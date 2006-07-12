  1. دانشگاه و فناوری
  2. آموزش عالی
۲۱ تیر ۱۳۸۵، ۱۲:۴۹

حوزه هاي علميه در استان آذربايجان شرقي - 2 / حوزه علميه امير المومنين مراغه :

كمبود منابع مالي مهمترين معضل حوزه علميه مراغه است

كمبود منابع مالي مهمترين معضل حوزه علميه مراغه است

حوزه اميرالمومنين (ع) مراغه با 120 طلبه كه در پايه هاي يك تا هفت مشغول به تحصيل هستند با مشكلات مالي براي گسترش فضاي آموزشي مواجه است.

مدير حوزه علميه امير المومنين (ع) در گفتگو با خبرنگار حوزوي مهر گفت: حوزه علميه در مراغه از زمان خواجه نصير طوسي وجود داشته است ولي با تاسيس ساختمان جديد، اين حوزه از سال 75 فعاليت خود را آغاز كرده و هم اكنون نزديك به 120 طلبه در آن مشغول به تحصيل هستند.

حجت الاسلام "صادق حسن زاده" افزود: در اين مدرسه، پايه هاي يك تا هفت با حضور نزديك به 12 استاد تدريس مي شود. كتابخانه اي با حدود 7 هزار عنوان كتاب، 6 مدرس و 5 رايانه از امكانات ديگر اين حوزه علميه است. 90 طلبه نيز در 30 حجره اين مدرسه حضور دارند و با تلاش هاي صورت گرفته 15 حجره در طول تابستان براي اين مدرسه ساخته خواهد شد.

وي افزود: مكان اين حوزه در داخل شهر و در محوطه مسجد جامع قرار دارد و مهمترين مشكل آن، كمبود امكانات مالي براي گسترش فضاي كتابخانه، حجره ها و ديگر فضاهاي آموزشي است اگر چه قرار شده است با احداث ساختمان جديد حوزه علميه خواهران، ساختمان فعلي آن مركز در اختيار ما قرار گيرد.

کد مطلب 351094

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها