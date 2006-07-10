متكي فينال جام جهاني را در استوديو شبكه سه ديد

به گزارش خبرگزاري "مهر"، دكتر منوچهر متكي كه اين روزها پذيراي ميهماناني چون دبير كل اتحاديه عرب، دبير كل سازمان كنفرانس اسلامي و نماينده ويژه دبير كل سازمان ملل متحد در تهران بود، يكشنبه شب پس از پايان اجلاس همسايگان عراق سرزده از استوديو جام جهاني شبكه سه سيما بازديد كرد و دقايق پاياني مسابقه فينال 2006 را در كنار كارشناسان برنامه "جام هجدهم" و "يك جهان، يك جام" به تماشا نشست.



وزير امور خارجه پس از پايان مسابقه تيم هاي ايتاليا و فرانسه كه به برتري ايتاليايي ها انجاميد، گفت: "در حالي كه در آلمان و بيشتر كشورهاي اروپايي جشن و شادماني حاصل از برگزاري جام جهاني برقرار است، در گوشه اي ديگر از دنيا مردم مظلوم فلسطين مورد آماج حملات رژيم اشغالگر قدس قرار گرفته اند."



وي همچنين با تشكر از پخش نماهنگ "لذت گل، وحشت گلوله" (مربوط به مظلوميت كودكان فلسطيني) بر تأثيرگذاري اين كار فرهنگي شبكه سه تأكيد كرد و گفت: "نمايندگان حاضر در اجلاس همسايگان عراق نيز از پخش اين نماهنگ زيبا تشكر و قدرداني كردند."