ايران در دفاع از منافع ملي خود از هيچ تهديدي نمي هراسد

به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجت ‌الاسلام فصيحي در اين همايش گفت: هر كشوري كه توانايي مقاومت در برابر دشمنان را نداشته باشد، ذليل خواهد شد.

وي با اشاره به قدرت ايران اسلامي ‌در راه‌دفاع از منافع ملي و تماميت ارضي خود گفت: ايران با تكيه بر قدرت خود در برابر هيچ تهديدي هراس ندارد.

فصيحي همچنان به دشمنان انقلاب اسلامي ‌ايران هشدار داد كه ملت ايران براي دفاع از منافع ملي خود به هر تهديدي پاسخ خواهد داد.

وي در بخش ديگري از سخنان خود حملات وحشيانه رژيم اشغالگر قدس به نوار غزه را محكوم كرد و گفت: متأسفانه كشور‌هايي كه شعار دموكراسي و حقوق بشر سر مي‌ دهند در برابر حوادث خونين فلسطين نه تنها سكوت كرده، بلكه‌ اين رژيم خونخوار را حمايت مي ‌كنند.

در اين همايش، راهكار‌هاي مختلف براي تحقق فرامين مقام معظم رهبري در خصوص بهبود عملكرد بسيج مورد بررسي قرار گرفت و از رده‌ هاي برتر بسيج ناحيه قم تقدير به عمل آمد.