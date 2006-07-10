111 هزار مترمربع از معابر شمال تهران بهسازي شد

به گزارش خبرگزاري مهر ، شهرداري منطقه يك اعلام كرد: بيش از 70 هزار مترمربع از معابر با پخش 15 هزار تن آسفالت ، مرمت و لكه گيري و بيش از 41 هزار متر مربع از معابر با پخش 9 هزار تن آسفالت ، روكش اساسي شد.
بنابراين گزارش ، همسطح سازي خيابانها با لكه گيري چالهها و مرمت نوارهاي حفاري و سپس روكش اساسي براي خيابانهاي اصلي و شرياني درجه يك، از جمله اقداماتي است كه در اولويت طرحهاي عمراني منطقه قرار گرفته است.
خيابانهاي ابوذر، وليعصر(ع)، گلزار و فرعيهاي آن، شهرك لاله و سوهانك، شهرك قائم، ضلع غربي از گل و بلوار نيرو زميني و فرعيهاي آن از مكانهايي است كه روكش و لكهگيري شده است.
طبق بررسي كارشناسان فني و عمراني منطقه موقعيت سردسير شميرانات، وجود بافت كوچه باغي و پرشيب، بالابودن سطح آب، تردد زياد وسايل نقليه سنگين جهت ساخت و ساز و افزايش طرحهاي توسعه شركتهاي حفاري مانند آب، گاز، مخابرات و ... از جمله عواملي است كه منجر به فرسايش، تخريب و غيرهمسطح شدن آسفالت معابر در منطقه يك ميشود.
نظر شما