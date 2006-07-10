دادستان كل كشور خواستار تسريع در روند رسيدگي به پرونده هاي اطفال شد

به گزارش خبرگزاري مهر، آيت الله قربانعلي دري نجف آبادي امروز ضمن بازديد از بخش هاي مختلف كانون اصلاح و تربيت تهران ، افزود: لازم است قضات با توجه به تمامي جنبه ها و شرايط كودكان و نوجوانان اقدام كنند و تا حد امكان حكم بازداشت ندهند ، بلكه با گرفتن وثيقه و كفالت و... اقدام كنند.

وي ادامه داد: هرچه پاي اين قبيل كودكان و نوجوانان كمتر به كانون اصلاح و تربيت باز شود ، شايسته تر و سودمند تر است كه البته اين موضوع در مورد دختران حساس تر و خطير خواهد بود.

دادستان كل كشور ابراز اميدواري كرد: با دلسوزي و تلاش مربيان كانون اصلاح و تربيت ، زمينه رشد و ارتقاي معنوي ، اخلاقي ، سلامت جسمي و روحي مددجويان هرچه بهتر فراهم شده و بايد در زمينه بازپروري و بازسازي شخصيت مددجويان بيشتر تلاش شود.

وي با تاكيد بر ضرورت تلاش در زمينه آموزش و ايجاد بستر مناسب براي يادگيري مهارت هاي فني و حرفه اي و علمي ، تصريح كرد: بايد با بهره گيري از رويكردهاي متناسب با محيط و مخاطب اين مجموعه ها بر ارتقاي جنبه هاي فرهنگي ، اعتقادي ، ايجاد سلامت جسمي و بهداشت رواني تلاش جدي شود تا اين كانون ها به عنوان وسيله پيشگيرانه و آگاهي دهنده باعث جلوگيري از بروز جرم در سطوح مختلف جامعه به ويژه كودكان و نوجوانان شوند.

دادستان كل كشور گفت: ايجاد اشتغال به فعاليت هاي حرفه اي در اين كانون ها باعث كاهش برخي آسيب هاي ديگر خواهد شد.