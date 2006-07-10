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۱۹ تیر ۱۳۸۵، ۱۸:۲۷

43 بقعه متبركه در استان اردبيل ساماندهي مي شود

دبير كارگروه تخصصي ساماندهي گلزارهاي شهداي استان اردبيل ، از ساماندهي 43 بقعه متبركه در سطح استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاري مهر در اردبيل ، افضلي فرد در سومين جلسه كارگروه تخصصي ساماندهي گلزارهاي شهدا در جمع خبرنگاران گفت: ارزش گذاري به اين نوع جلسات ميزان تقيد به مقام شهادت را نشان مي دهد.

دبير كارگروه تخصصي ساماندهي گلزار شهدا ، به روشنايي هاي گلزار شهدا اشاره كرد و گفت: روشنايي ها بايد به صورت آبرومندانه و مطلوب نصب شود.

افضلي فرد اظهار داشت: براي پازل بندي گلزار شهدا 150 ميليون تومان اعتبار برآورد شده است.

وي در پايان اظهار اميدواري كرد كه آسفالت گلزار شهدا بزودي به مرحله اجرا در آيد.

کد مطلب 351115

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