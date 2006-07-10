43 بقعه متبركه در استان اردبيل ساماندهي مي شود

به گزارش خبرنگار خبرگزاري مهر در اردبيل ، افضلي فرد در سومين جلسه كارگروه تخصصي ساماندهي گلزارهاي شهدا در جمع خبرنگاران گفت: ارزش گذاري به اين نوع جلسات ميزان تقيد به مقام شهادت را نشان مي دهد.

دبير كارگروه تخصصي ساماندهي گلزار شهدا ، به روشنايي هاي گلزار شهدا اشاره كرد و گفت: روشنايي ها بايد به صورت آبرومندانه و مطلوب نصب شود.

افضلي فرد اظهار داشت: براي پازل بندي گلزار شهدا 150 ميليون تومان اعتبار برآورد شده است.

وي در پايان اظهار اميدواري كرد كه آسفالت گلزار شهدا بزودي به مرحله اجرا در آيد.