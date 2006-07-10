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۱۹ تیر ۱۳۸۵، ۱۸:۳۳

/ با تكميل طرح مترو تجريش /

شمال تهران نيازمند 6 هزار واحد پاركينگ است

با تكميل طرح احداث مترو تجريش ، شمال تهران جهت ساماندهي شبكه ترافيك معابر و جابجايي شهروندان 6 هزار واحد پاركينگ در حد فاصل دو ميدان قدس و تجريش نياز دارد.

به گزارش خبرگزاري مهر ،  معاون حمل و نقل و ترافيك شهرداري منطقه يك افزود: تعداد پاركينگ‌هاي موجود در مراكز تجاري منطقه 530 واحد است، در حالي كه در حد فاصل دو ميدان قدس و تجريش 4 هزار واحد پاركينگ مورد نياز است كه با حضور مترو در منطقه، اين تعداد به 6 هزار واحد خواهد رسيد.

دكتر غلامحسين سلماني اظهار داشت: در حال حاضر در اين محدوده ، پاركينگ طبقاتي شهيد باهنر و همسطح همت قابل استفاده است و 6 پاركينگ طبقاتي ديگر در محدوده ‌هاي شريعتي ، شهيد باهنر ، ميدان قدس ، ميدان تجريش و وليعصر(عج) در دست طراحي است كه با احداث آنها بيش از 6 هزار واحد پاركينگ براي شهروندان تامين مي ‌شود.

وي افزود: در كنار پاركينگ‌هاي طبقاتي ، طرح اجراي پاركينگ‌ هاي حاشيه ‌اي (پاركبان) نيز در خيابان‌ هاي اصلي از جمله شهيد دكتر باهنر ، وليعصر(عج) ، شريعتي ، قيطريه ، دربند و شهيد غلام جعفري به تعداد 1500 واحد و به مساحت كل 24 هزار متر مربع اجرا شده است كه يك هزار واحد دگير نيز به آنها اضافه خواهد شد.

سلماني ، مساحت پاركينگ‌ هاي همسطح در منطقه را 16 هزار متر مربع عنوان كرد و افزود: پاركينگ‌ هاي همسطح پاسداران ، جمشيديه ، مقصود بيك ، مقابل كاخ نياوران و مجموعه ورزشي چمران نيز از جمله پاركينگ‌ هاي منطقه به شمار مي ‌رود كه يك هزار واحد پارك را در خود جاي داده ‌است.

کد مطلب 351116

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