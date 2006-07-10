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۱۹ تیر ۱۳۸۵، ۱۸:۵۲

الديار خبر داد:

امتيازات هسته اي واشنگتن به مسكو / روسيه به مهمترين ذخيره كننده زباله هاي اتمي آمريكا تبديل خواهد شد!

امتيازات هسته اي واشنگتن به مسكو / روسيه به مهمترين ذخيره كننده زباله هاي اتمي آمريكا تبديل خواهد شد!

آمريكا در نظر دارد براي همراه كردن روسيه با تلاشهاي خود براي توقف برنامه هسته اي صلح آميز ايران، يك سري امتيازات هسته اي به مسكو پيشنهاد كند كه يكي از اين امتيازها اين است كه روسيه به عمده ترين كشورذخيره كننده زباله هاي هسته اي نيروگاههاي اتمي آمريكا تبديل شود.

به گزارش خبرگزاري مهر، روزنامه لبناني الديار به نقل از رسانه هاي گروهي آمريكا خبر دادند: درنشست 15 تا 17 ماه جاري گروه جي هشت ( هشت كشور صنعتي بزرگ دنيا) درسان پترزبورگ روسيه، توافقنامه اي امضا خواهد شد كه براساس آن روسيه به يكي ازعمده كشورهاي ذخيره كننده زباله هاي هسته اي نيروگاهاي اتمي آمريكا تبديل خواهد شد.

براساس اين گزارشها، اما واشنگتن امضاي اين توافقنامه را به تغيير موضع مسكو درقبال پرونده هسته اي ايران مشروط كرده است.

"يپرتزواتكينز"سخنگوي كاخ سفيد دراين رابطه گفت: ما صريحا به مقامهاي دولت روسيه اعلام كرديم: براي جلوگيري از تلاشهاي ايران براي دستيابي به سلاح هسته اي و نيز انعقاد توافقنامه نيازمند همكاري فعال روسيه هستيم .

درحال حاضردو كشورروسيه و چين به عنوان اعضاي دائم شوراي امنيت چالشي بزرگ دربرابر تلاشهاي واشنگتن براي وادار كردن شوراي امنيت به تحريم ايران به منظور مجبور كردن تهران به تعليق غني سازي اورانيوم به حساب مي آيند.

اما درصورت انعقاد اين توافقنامه بين روسيه و آمريكا، اين اقدام ازموافقت كنگره آمريكا براي الزامي كردن آن برخوردار نمي شود چرا كه به نظر مي رسد كنگره قصد ندارد موضع خود را درمورد خلاص شدن از زباله هاي هسته اي نيروگاهاي هسته اي آمريكا  تغيير دهد.

روزنامه آمريكايي نيويورك تايمزبه نقل از ادوارد ماركي مسئول منع گسترش سلاح هسته اي دركنگره  اعلام كرد: اتخاذ چنين گامي به تمام تروريستها و يا تمام كساني كه براي دستيابي به سلاح هسته اي تلاش مي كنند اجازه مي دهد تا درهرجايي به وسائل مورد نياز خود دست يابند.

کد مطلب 351121

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