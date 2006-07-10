مشروطيت با تمسك مردم به عدالتخواهي شكل گرفت

به گزارش خبرنگار مهر‏‏‏، رئيس كتابخانه ملي ايران در اين همايش گفت: مشروطيت با سوار شدن بر موج عدالتخواهي مردم شكل گرفت اما عليرغم حركت مردم و روحانيون براي ساماندهي‏، اين حركت به بيراهه رفت.

دكتر اشعري افزود: رقابت آراء و انديشه هاي سياسي مبتني بر نظام هاي معرفتي مختلف در شكل گيري زمينه ها و رويدادهاي مشروطه‏ گفتمان خاصي را پديد آورد كه بر سرنوشت نهايي اين حركت تحول آفرين سياسي و اجتماعي ملت ايران حاكم شد.

وي يادآور شد: حداقل دو نگرش و آرمان در پيدايش و تطور مشروطه در چالش با يكديگر واقع شدند كه در يك مقطع اوليه به غلبه يكي بر ديگري و در مراحل پاياني به مغلوب شدن همان منجر شد به گونه اي كه دو ايدئولوژي غالب و مغلوب در خاتمه اين نهضت‏، چالش تاريخي ديگري را آغاز كردند.

مشاور رئيس جمهور تصريح كرد: به نظر مي رسد در ميان بازيگران اصلي نهضت مشروطيت‏ رهبران مذهبي‏ توده هاي مردم‏، انجمن ها و رجال سياسي و مقامات رژيم حاكم، هر يك به طيفي از معتقدات ايدئولوژيك و سياسي گرايش يا وابستگي داشته اند كه شناخت و تبيين واقع بينانه و مستند آنها‏، تصوير واضح تري از معركه آراء و عقايد پديد خواهد آورد.

دكتر اشعري تأكيد كرد: اميد مي رود كه جامعه علمي كشور دست در دست يكديگر كمك كنند تا حركتي كه امروز با برگزاري همايش پژوهشي جريان هاي فكري مشروطيت آغاز شد، به شكلي منظم ادامه يابد .