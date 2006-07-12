گفتگوي مذاهب اسلامي عاملي براي انسجام وحدت مسلمانان است

حجت الاسلام سيد محمد موسوي استاد فلسفه دانشكده الهيات دانشگاه فردوسي در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد اظهار داشت: با برقراري ارتباطات فرهنگي مناسب بين مذاهب اسلامي، انسجام و وحدت مسلمين در جهان اسلام گسترش يافته و تقويت مي شود .

وي افزود: محور گفتگوي بين مذاهب اسلامي بايد قرآن باشد ، قرآن را بايد به عنوان يك نقطه مشترك در نظر گرفته و توجه داشت چنانچه غير از اين عمل شود، گفتگو نمي تواند چندان سازنده و كارساز باشد .

حجت الاسلام موسوي تصريح كرد: اعتقاد به پيامبر، قرآن وحي از مشتركات بين مذاهب در جهان اسلام است .

وي گفت : اصل و مبناي همه جوانب زندگي به واسطه قرآن شكل مي گيرند، به همين دليل عالمان و متفكران اسلامي با توجه به افقهاي فكري مختلف به قرآن رو مي آورند، با ارجاع به قرآن مي توان همه اختلافات را تا حد بسياري ناديده گرفت .

حجت الاسلام موسوي افزود: گفتگوي بين مذاهب اسلامي مهمترين اقدام در نااميد كردن دشمنان است .