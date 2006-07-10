ابراز اميدواري اروپا به پاسخ اساسي ايران به پيشنهاد هسته اي غرب در روز سه شنبه

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از آسوشيتدپرس، "كريستينا گالاچ" با اشاره به نشست روز سه شنبه "علي لاريجاني" دبير شوراي امنيت ملي ايران و خاوير سولانا مسئول سياست خارجي اتحاديه اروپا گفت: ما مي خواهيم تا پاسخي را از سوي تهران بشنويم"

گالاچ همچنين گفت : انتظار داريم تا روز پنجشنبه گفتگوها را ادامه داهيم تا بتواند شرايط ملموسي را براي گفتگو ايجاد كند.

"خاوير سولانا" مسئول سياست خارجي اتحاديه اروپا در 6 ژوئن (16 خرداد) به نمايندگي از 5 كشور عضو دائم شوراي امنيت به علاوه آلمان پيشنهادي را به ايران ارائه دارد، اما تاكنون تهران به اين پيشنهاد پاسخي نداده و جمهوري اسلامي بر اين باور است كه اين پيشنهاد داراي ابهاماتي است كه بايد به دقت بررسي شود.

گرچه مقامهاي اروپايي ابراز اميدواري مي كنند كه ايران در ديدارهاي اخير به اين يشنهاد پاسخي حتي المقدور اوليه دهد، اما تهران اعلام كرده است كه اروپا بايد ابهامات موجود در اين پيشنهاد را برطرف كند.



آمريكا خواهان آن است تا ايران تا 12 جولاي (21 تير) يعني سه روز پيش از آغاز نشست سران اتحاديه اروپا به اين پيشنهاد پاسخ دهد و اين د رحالي است كه ايران نيمه دوم آگوست را زماني براي ارائه پاسخ اعلام كرده است.

آگاهان از محتواي اين پيشنهاد گفته اند گروه 1+5 در اين پيشنهاد از ايران خواسته است تا در قبال دريافت برخي امتيازات اقتصادي و به زعم برخي ديگر تضمين هاي امنيتي ؛ غني سازي را متوقف كند.