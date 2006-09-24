بورسيه دانشجويان واحد خارك در شركت هاي كشتيراني/ مهجور ماندن پژوهش در واحد خارك

اكبر اماني در گفتگو با خبرنگار دانشگاهي مهر افزود: مجوز تأسيس دانشگاه آزاد خارك در سال 1367 صادر شد و در سال 68 با پذيرش دانشجو در رشته مهندسي دريا نوردي كار خود را آغاز كرد.

وي اظهار داشت: دانشگاه آزاد اسلامي واحد خارك در واقع يك دانشگاه دريانوردي و دريايي با 4 رشته مديريت و كميسر دريايي، مديريت بازرگاني دريايي و مهندسي دريانوردي و مديريت صنعتي است كه اين رشته ها در هيچ يك از واحد هاي ديگر دانشگاه آزاد ارايه نمي شود.

رئيس دانشگاه آزاد اسلامي واحد خارك تاكيد كرد: با برنامه ريزي هاي انجام شده در دانشگاه آزاد اسلامي خارك در آينده اي نزديك رشته هاي مهندسي با گرايش موتور و مهندسي نفت پيشرفته كه با توجه به نياز منطقه و بازار كار برنامه ريزي شده در اين واحد دانشگاهي راه اندازي خواهد شد.

وي خاطر نشان كرد: با توجه به اين كه دانشگاه آزاد خارك تنها موسسه آموزش عالي در اين جزيره است در حدود 800 دانشجو در چهار رشته در اين واحد تحصيل مي كنند كه از اين تعداد دانشجو در حدود 140 نفر از دانشجويان بومي خارك هستند.

رئيس دانشگاه آزاد خارك گفت: تاكنون تنها در رشته دريانوردي 350 فارغ التحصيل داشته ايم كه همگي آنها جايگزين نيروهاي خارجي شده اند كه در گذشته در ناوگان تجاري و نفتي كشور با حقوق بالاي ارزي مشغول به فعاليت بودند و دلسوزي نيروهاي ايراني را در حفظ و نگهداري تجهيزات و وسايل نداشتند.

اماني با اشاره به فعاليت هاي پژوهشي دانشگاه آزاد خارك تنها مشكل اين واحد را در اين زمينه عنوان كرد و افزود: واحد خارك از جمله واحدهاي كوچك دانشگاه آزاد است به همين خاطر در چارت سازماني آن معاونت پژوهشي تعريف نشده و تنها يك اداره پژوهشي در آن فعاليت مي كند.

وي ادامه داد: به دليل آن كه بودجه سرپرستي اداره پژوهش بسيار ناچيز است امكان جذب هيات علمي در آن وجود ندارد، در نتيجه انجام امور پژوهشي و تحقيقاتي جدي در واحد خارك بسيار مهجور مانده است.