ديدار عمرو موسي با معاون اسد و خالد مشعل در دمشق

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل ازخبرگزاري سوريه، فاروق الشرع معاون رئيس جمهوري سوريه وعمروموسي دبيركل اتحاديه عرب دراين ديدار،آخرين تحولات مربوط به اوضاع منطقه به ويژه درعراق و اوضاع سرزمين هاي اشغالي و ادامه حملات رژيم صهيونيستي به مردم فلسطين را بررسي كردند.

بنابراين گزارش ، دو طرف همچنين برضرورت تحرك كشورهاي عربي درراستاي منافع ملت فلسطين و نيزمبارزه مشروع براي احقاق حقوق حقه فلسطينيان و نيز تشكيل دولت مستقل فلسطيني به پايتختي قدس شريف تاكيد كردند.

همچنين خالد مشعل رئيس دفتر سياسي جنبش مقاومت اسلامي فلسطين(حماس) نيزبا دبيركل اتحاديه عرب در دمشق گفتگو كرد.



مشعل در كنفرانس خبري دردمشق اعلام كرد: با دبير كل اتحاديه عرب مسئله "جلعاد شاليت" نظامي اسرائيلي اسيررا بررسي كرديم .

25 ژوئن گذشته سه گروه مبارز فلسطيني دريك عمليات شهادت طلبانه در رفح موفق به اسارت نظامي صهيونيست شدند و آزادي وي را به آزادي اسيران زن و كودك و سالخوردگان فلسطيني مشروط كردند.

خالد مشعل درادامه كنفرانس مطبوعاتي خود در دمشق، آمريكا را مسئول جنايت هايي دانست كه رژيم صهيونيستي عليه ملت فلسطين مرتكب مي شود.