آذربايجان شرقي مي تواند الگوي تحول ساير استانها شود

به گزارش خبرگزاري "مهر"، علي سعيد لو با اشاره به سفر دكتر احمدي نژاد و هيات دولت به استان آذربايجان شرقي، اظهار داشت: آذربايجاني ها در بسياري از صفات برجسته از جمله تدين و دينمداري، تلاش و سختكوشي در كار، شكيبايي و سعه صدر و نيز مهمان نوازي مشهورند.

معاون اجرايي رئيس جمهور افزود:موقعيت اين استان به دليل همسايگي با جمهوري آذربايجان، نخجوان و ارمنستان از يك سو و استان هاي داخلي آذري زبان از سوي ديگر، از بستر بازرگاني و توسعه ارتباطاتي مناسبي برخوردار است.

سعيدلو به ديگر ويژگي ها و توانمندي هاي آذربايجان شرقي اشاره كرد و گفت: : شاكله اين استان با داشتن منابع آب فراوان كشاورزي، انواع معادن گرانبها و وجود كارخانجات نيروي محركه، پالايشگاه مهم پتروشيمي و ساير فعاليت هاي اقتصادي به موازات برخورداري از نيروهاي ماهر علمي و فني، توليدات صنعتي و فعاليت هاي بازرگاني و نيز محصولات كشاورزي استان را در سطح قابل توجهي رونق بخشيده است.

معاون اجرايي رئيس جمهور گفت: اگر رويكردي كه دولت نهم براي توسعه استانها در پيش گرفته، با پشتكار عملي مردم شهرها و مناطق مختلف استان همسو شود، استان آذربايجان شرقي مي تواند شاهد شكوفايي يبشتر شود و الگوي تحول و تعالي ساير استانها قرار گيرد.

وي گفت: آثار تاريخي اين استان بدليل پيشينه كهن، مجموعه اي از افتخارات گذشته را در خود جاي داده است و نام بزرگمردان سياسي، علمي و فرهنگي منطقه به اهميت اين استان افزوده است . از اين رو با بازسازي مجموعه بناهاي بجا مانده از دوران گذشته پر افتخار اين استان، مي توان، صنعت گردشگري استان نيز در سطح مطلوبتري ارتقا يابد.

سعيدلو اشاره كرد: در سفر رئيس جمهور و وزرا به استان ها، علاوه بر ديدارهاي مردمي و خانواده هاي ايثارگران و نخبگان و شخصيت هاي نمونه، دولت مصمم است با شناخت ظرفيت ها و توانايي هاي جديد استان، با تصميم گيري هايي در مورد توسعه بزرگراهها، آزادراه ها، راه اندازي عمليات آب خيزداري، بهره مند كردن تعاوني هاي عشايري به تسهيلات بانكي، انجام مطالعاتي براي احداث راه آهن جلفا به شهرهاي ديگر استان، احداث كارخانه ذوب مس و توسعه معدن، انجام مطالعات ايجاد شهرك هاي صنعتي، اجراي تصفيه خانه هاي فاضلاب برخي از شهركهاي صنعتي، تكميل مجموعه فرهگني و هنري استاد شهريار، تكميل بازسازي مساجد و امامزاده ها و بقاع متبركه استان، تجهيز و راه اندازي مراكز آموزشي و تحقيقاتي، ساخت و تكميل سدهاي ذخيره آبي، تكميل و تجهيز و مطالعه احداث بيمارستان هايي در مركز و شهرهاي استان، ساماندهي، حفظ و مرمت و احياي ابنيه و بافت تاريخي استان، گازرساني به بسياري از روستاها، افزايش اعتبار طرح هاي آب رساني به نقاط محروم، افزايش استوديوي توليد موسيقي و خبر، تجهيز و توسعه صدا و سيماي استان و احداث توسعه سالن ها ورزشي و اتمام استاديوم ورزشي تبريز و در يك جمله با موافقت به سرمايه گذاري هاي مختلف و ادامه ساخت و ساز زيربناهاي استان، به لطف خدا اقتصاد آن را رونق بيشتري بخشند و طبعا ارزش صادرات غير نفتي آن را تا پايان برنامه چهارم توسعه از آنچه هست تا سطح كاملا مطلوب افزايش دهد.

سعيدلو خاطر نشان كرد: سفر رئيس جمهور و اعضاي دولت به آذربايجان شرقي، جدا از كسب تجربه جديد براي توسعه استان كسب تجربه ديگري است، افزون بر تجارب گذشته تا دولت در سياستگزاري ها و حمايت از سرمايه گذاري هاي زيربنايي و اشتغالزايي، در گام نخست مشكل بيكاري مزمن را در سطح كشور حل نمايد.