كميته امداد ثمره انقلاب و محصول پيوند ايمان و مديريت است

به گزارش خبرنگار سياسي "مهر"، غلامعلي حداد عادل كه عصر امروز در آيين گشايش بيست و چهارمين دوره اردوهاي سراسري كميته امداد امام خميني (ره) دراردوگاه فرهنگي تربيتي امام علي (ع) در محمد شهر كرج سخن مي گفت، اظهار داشت: كميته امداد درخت تنومند و پر شاخ و برگي است كه ريشه آن در خاك اين سرزمين قدمتي به عمر اسلام و بلكه به عمر فطرت بشريت دارد.

وي افزود: نوع دوستي و خدمت به بشر همزاد انسان بوده است و از روزهاي اول كه كميته امداد به فرمان امام خميني (ره) توسط جمعي از ياران نزديك و صميمي آن حضرت تاسيس شد، اين جوانه سر از خاك برون آورد، هر روز بيشتر رشد كرد، شاخ و برگ هاي آن در آسمان گسترانيده شد و امروز ميوه هاي آن به بار نشسته است.

رئيس مجلس تصريح كرد: كميته امداد از موسساتي است كه محصول پيوند ايمان و مديريت بوده و از نتايج افتخار آميز انقلاب اسلامي است.

حداد عادل برگزاري اردوهاي تابستاني به عنوان حلقه اي از فعاليت هاي اين كميته در سراسر كشور و توجه به مناطق محروم را از جمله خدمات قابل تحسين كميته امداد امام خميني (ره) دانست.

وي خاطر نشان كرد: اگر ايران بخواهد آباد و سرافراز شده و آباد وسرافراز بماند، بايد به دست همه ايرانيان آباد وسرافراز شود و همه جاي كشور به يك اندازه مورد توجه قرار گيرد ؛ چرا كه غفلت از مناطق مختلف و توجه به چند شهر بزرگ مغاير با عدالت به عنوان آموزه بزرگ دين ما به توسعه و آباداني منتهي نمي شود.

رئيس مجلس شوراي اسلامي با اشاره به اينكه انقلاب اسلامي به وجود آمد تا خير و بركت را براي همه مردم كشور و مسلمانان دنيا بخواهد و توجه كميته امداد به اين امر مهم بسيار ستودني است، افزود: زحمت مسئولان كميته امداد گم نمي شود و به جاي دوري نمي رود، بلكه به تلاش براي انسان سازي و بهترين سرمايه گذاري است.

حداد عادل تاكيد كرد: هر جواني كه در اردوي فرهنگي و تربيتي كميته امداد خميني (ره) شركت مي كند يك انسان مفيد براي آينده كشور خواهد شد و كميته امداد همچون گوهر شناس، گوهر انساني را از طريق احياي نفس ارزشمند مي كند كه اين كار پايه هاي ساخته شدن يك جامعه رشد يافته است.

وي در بخش ديگري از سخنانش خطاب به دانش آموزان شركت كننده در اين دوره از اردوي كميته امداد امام خميني (ره) گفت: از فرصت موجود و راهنمايي هاي مربيان خدمتگزار براي ارتقاي اخلاق و معنويت استفاده كنيد ؛ چرا كه با استحكام روابط خود با خدا و پيوند علم با ايمان سرمايه اي سودمندتراز همه آموزه ها براي خود خواهيد آموخت.

رئيس مجلس همچنين از دانش آموزان برگزيده تحت پوشش كميته امداد خواست در آغاز جواني با الگو گرفتن از خادمان خود با خدا عهد كنند كه در آينده به كشور و ملت دلسوزانه خدمت كرده و براي رفع مشكلات ايران و ايرانيان از هيچ كوششي فروگذار نكنند.

وي در خاتمه با تاكيد بر اينكه با وجود خدمات ارزشمند 27 سال گذشته اختلاف فاصله ها در سطح زندگي مردم به سه علل مختلف وجود دارد در عين حال از آنها خواست قدر انقلاب اسلامي را بدانند و پاسدار دستاوردهاي آن باشند تا آينده اي روشن رقم بخورد.

اين گزارش مي افزايد، پيش از سخنان حداد عادل، حميدرضا ترقي معاون فرهنگي كميته امداد امام خميني (ره) گزارشي از برگزاري بيست و چهارمين دوره اردوهاي سراسري دانش آموزان برگزيده تحت پوشش اين كميته ارائه كرد.

ترقي، روحاني محوري در مسائل عقيدتي و ديني، مشاوره محوري در بهداشت رواني جوانان، محوريت هنر ديني در انتقال مفاهيم ارزشمند ديني و معنوي، پيامبر محوري در محتواي اخلاقي اردوها، ولايت محوري در آموزش هاي اجتماعي، فرهنگي و سياسي و ورزش محوري در نشاط و حركت و تلاش جوانان به عنوان ويژگيهاي اردوهاي كميته امداد امام خميني ياد كرد.

ترقي تاكيد كرد: تلاش ما اين است در اين اردوها فطرت جوانان را بيدار، معرفت آنها را نسبت به دين افزوده، راه رشد و خود سازي را به آنان نمايانده، روح نقادي را در آنها تقويت كرده و روح آزاديخواهي را در آنها زنده نماييم.

بنا بر اين گزارش، در مراسم افتتاح اين دوره از اردوهاي سراسري كميته امداد امام خميني علاوه بر سيدرضا نيري و حميدرضا ترقي رئيس و معاون فرهنگي كميته امداد حجت الاسلام كازروني نماينده ولي فقيه و امام جمعه كرج، فاطمه آجرلو نماينده كرج، علي زادسر نماينده جيرفت در مجلس شوراي اسلامي و برخي فعالان عرصه فرهنگ و آموزش حضور داشتند.