زيدان به زودي علت حركت خود را توضيح مي دهد/ بازيكن ايتاليايي به زيدان فحاشي كرده است

به گزارش خبرگزاري مهر، با وجودي كه افكارعمومي جهان زين الدين زيدان كاپيتان تيم ملي فوتبال فرانسه را بازيكني اخلاق گرا مي دانند، اما حركت دوراز انتظار وي در آخرين دقايق وقت هاي اضافي فينال جام جهاني ميان ايتاليا و فرانسه، طرفداران وي را دلگير كرد. آنها خيلي دوست دارند، بدانند چرا زيدان با آن همه خصوصيات اخلاقي، با ضربه سربه سينه بازيكن ايتاليايي زد.



در اين باره رسانه ها هر يك از نگاه خود به ريشه يابي اقدام زيدان پرداختند . تلويزيون برزيل درگزارشي اعلام كرد: "ماتراتزي" بازيكن تيم ملي ايتاليا در دقيقه 110 بازي فينال جام جهاني 2006 آلمان، با لفظ زشتي، به خانوده زيدان هتاكي كرده است و زشتي اين لفظ به حدي بوده كه كاپيتان اخلاق مدارفرانسه كنترل خود را از دست داده است و پاسخ اين فحاشي را با اين حركت داد.



به گزارش مهر به نقل از فرانس پرس، مدير برنامه هاي زيدان كاپيتان تيم ملي فوتبال فرانسه اعلام كرده است كه وي به زودي دلايل ضربه زدن به بازيكن ايتاليايي در بازي نهايي جام جهاني 2006 آلمان را براي افكارعمومي توضيح خواهد داد.



موگالياچو امروز به راديو بي بي سي نيز گفت : زيدان درحال حاضر نمي خواهد درباره آن حركت خود اظهار نظر كند، اما طي روزهاي آتي دراين باره سخن خواهد گفت.



وي افزود: زيدان سخنان زشتي از "ماتراتزي" شنيده است و تاكنون درباره محتواي اين سخنان چيزي نگفته است.



مديربرنامه هاي زيدان گفت : زيدان مردي است كه معمولا ازكنار اين مسائل رد مي شود اما يكشنبه شب گويي چيزي دروجودش منفجر شد. او اندوهگين و سرخورده است، زيدان هرگز نمي خواست چنين شرايطي اتفاق بيفتد.



ايتاليا شب گذشته در بازي نهايي جام جهاني با شكست دادن فرانسه اي كه در دقيقه 110 بازي زين الدين زيدان كاپيتان افسانه اي خود را از زمين اخراج شده ديد، در ضربات پنالتي به چهارمين مقام قهرماني خود در جام جهاني دست يافت.

اين درحالي است كه فيفا امروز دوشنبه تاكيد كرده در مسئله اخراج كاپيتان تيم ملي فوتبال فرانسه از سيستم ويدئو استفاده نكرده است.



"آندرياس هرين" سخنگوي فيفا به بي بي سي گفت : داور چهارم صحنه را به چشمان خود ديده است و به داور وسط اين مسئله را اطلاع داده است و وي به اخراج زيدان حكم داد.



اظهارات وي در واكنش به گفته هاي "ريمون دومينك" سرمربي تيم ملي فوتبال فرانسه صورت گرفت كه درباره اخراج زيدان با تمسخر گفته است :" سيستم داوري از طريق ويدئو آغاز شده است، زيرا داور چهارم به اين حادثه اشاره كرد، درحالي كه داور خط چيزي نديد، اين يك اصل جديد در داوري است، ويدئو در فوتبال وارد شده است.