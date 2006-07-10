كشته و زخمي شدن دست كم50 عراقي در حملات تروريستي/ بي توجهي كاخ سفيد به كشتار مردم بي گناه عراق

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه، كاخ سفيد امروز اعلام كرد: سلسله حملات اخيرعليه شهروندان عراقي در روابط واشنگتن و نوري المالكي نخست وزيرعراق تاثير نخواهد گذاشت تا نشان دهد،جان مردم بيگناه عراق كه در سايه حضور دهها نظامي آمريكايي قرباني حملات كينه توزانه تروريستها مي شوند،براي كاخ سفيد هيچ ارزشي ندارد.

توني اسنو سخنگوي كاخ سفيد درپاسخ به سوالي درمورد اينكه آيا اعتماد و اطمينان جرج بوش رئيس جمهوري آمريكا به مالكي پس از كشته شدن شماري از شهروندان عراقي درپي اعمال خشونت آميز عراق متزلزل خواهد شد، پاسخ داد : خير.

موج خشونت هاي طائفه اي به طوربي سابقه اي روزيكشنبه دربغداد افزايش يافت به نحوي كه مهاجمان تروريست مسلح در ادامه تلاشهاي خود براي ايجاد جنگ فرقه اي و تفرقه ميان شيعه و سني در عراق، 42 سني را در محله جهاد درنزديكي بغداد كشته و به دنبال آن انفجاردو دستگاه خودروي بمب گذاري شده در مقابل مسجد شيعيان، 19 نمازگزار شيعه كشته و دهها نفر ديگرزخمي شدند.

يك منبع پليس عراق ازكشته شدن 5 عراقي و زخمي شدن 19 تن ديگر بر اثر انفجار يك كاميون بمب گذاري شده در كركوك خبر داد .

عامل انتحاري كاميون بمب گذاري شده خود را دربرابر ديوارهاي سيماني مقرحزب اتحاديه ميهني كردستان به رياست جلال طالباني رئيس جمهوري عراق منفجر كرد .

از سوي ديگر 8 عراقي از جمله سه پليس بر اثر انفجار بمب در مسير كاروان وابسته به كنسول آمريكا در كركوك، زخمي شدند.

درمنطقه حويجه، مهاجمان مسلح يك پليس عراق را كشتند و نيز بر اثر انفجار بمب دست ساز در نزديكي يك ايست بازرسي پليس سه مامور و سه شهروند عراقي مجروح شدند.

يك منبع امنيتي عراق هم خبر داد: مهاجمان مسلح درمنطقه عامريه درغرب بغداد 7 عراقي را در يك ميني بوس به قتل رساندند .

اين منبع افزود:مهاجمان مسلح پس از پياده كردن مسافران ميني بوس درمحله عامريه آنها را به رگبار گلوله بستند.

آخرين گزارشهاي از عراق حاكيست كه نيروهاي عراقي پس از اعلام مقررات منع آمد و شد 18 ساعته، از ظهرامروز تمام وروديهاي محله الدوره درنزديكي بغداد را بستند .

يك مسئول عراقي كه خواست نامش ذكر نشود، اعلام كرد : نيروهاي اين كشور تمام وروديهاي اين منطقه را به طور كامل بستند .

تلويزيون عراق اعلام كرده كه فرمانده نيروهاي پليس ازساعت 14امروز لغايت ساعت 8 صبح فردا مقررات منع آمد و شد در محله الدوره اعلام كرده است .

شاهدان گفتند : تعداد زيادي ازعناصر مسلح را درخيابانها مشاهده كرده اند و صداي تيراندازي مسلحان شنيده شده است .