صلح و دوستي شعار مشترك من و ايراني هاست / 5 سال است روي دوچرخه زندگي مي كنم/ ايران را با علي دايي مي شناسم

به گزارش خبرنگار مهر اين دوچرخه سوار 33 ساله ژاپني در طول 5 سال پيكار سخت و طاقت فرسا با جاده و طبيعت بي جان تاكنون از 12 كشور آسيايي عبور كرده و اين روزها در مسير حركت خود به دور دنيا وارد ايران شده و از شهرهاي تاريخي اصفهان ، شيراز، كرمان ، بم ، زاهدان ، يزد و قم عبور كرده و چند روزي است در تهران به سرمي برد .



وي چند روز پيش ميهمان خبرگزاري مهر بود و ضمن بازديد از بخش هاي مختلف خبرگزاري ، در گفتگويي صميمي با گروه ورزشي مهر انگيزه هاي خود از سفر به دور دنيا و حوادث تلخ و شيريني كه در طول مسير با آن روبرو شده را بازگو كرد .

*خبرگزاري مهر - گروه ورزشي : مردم شرق دور به سختكوشي معروف اند . شما اهل كدام منطقه از شرق هستيد؟



- ايواساكي : اهل "مايه باشي" حدود در110 كيلومتري شمال توكيو هستم . مجرد و بودايي مذهب.



* سفر به دور دنيا را چه سالي شروع كردي؟



- آوريل سال 2001 بود كه سرانجام حس كنجكاوي ام براي ديدن دنيا و آشنايي با فرهنگ و آداب و رسوم ساير كشورها من را وادار كرد، اين سفرهيجان انگيز را شروع كنم.



* تنها انگيزه شما همين حس كنجكاوي بود؟



- هم كنجكاوي بود و هم اينكه اگر تا آخر عمر در ژاپن مي ماندم تنها با فرهنگ كشورخودم آشنا مي شدم و هرگز نمي توانستم با فرهنگ و تمدن مردم دنيا را بشناسم . البته يك دليل مهمتر و كاملا شخصي هم براي اين كار داشتم .



*چه دليلي ؟



- پيامي كه مي خواستم به تمام مردم دنيا برسانم . اينكه مي شود دنيايي بدون جنگ و خونريزي داشت و در كنارهم با صلح و آرامش زندگي كرد.



* فكر مي كني چنين سفرپرمخاطره اي ارزشش را دارد ؟



- شايد خيلي ها با من هم عقيده نباشند ولي اين سفر براي من لذتبخش و هيجان انگيز است . من عاشق كشف چيزهاي تازه هستم. تجربيات جديدي كه حتي اگر براي رسيدن به آنها مجبور باشم خطراتي را به جان بخرم.



* چرا دوچرخه را براي سفر انتخاب كردي؟



- از دوچرخه سواري لذت مي برم . دوچرخه بخشي از زندگي من است . 5 سال است كه روي دوچرخه زندگي مي كنم .



* براي زندگي روي دوچرخه نمي شود لوازم زيادي همراه داشت ؟



- چادر، كيسه خواب ، چند دست لباس زمستاني ، كفش ، دوربين و يك قاشق و ظرف غذا تمام وسايلي است كه همراه دارم .



* تابحال از چه كشورهايي عبور كردي؟



- كره جنوبي ، چين ، ويتنام ، كامبوج ، تايلند ، مالزي ، لائوس ، تبت ، نپال ، هند ، بنگلادش ، پاكستان ، افغانستان و ايران كشورهايي بوده كه 5 سال گذر از اين كشورها طول كشيده .



* گذشتن از كداميك از اين 14 كشور دشوارتر بود ؟



- در پاكستان خيلي عذاب كشيدم . علاوه بر سختي راه در نقاطي از اين كشور حتي با سنگ به من حمله كردند . پاكستاني ها را آدم هاي خوش برخوردي نديدم .

* چه اتفاقي برايت خاطره انگيز بود؟



- ايستادن روي قله اورست برايم فراموش نشدني است . خوشحالم كه فرصت صعود به اورست را از دست ندادم .



* مگراز كوهنوردي هم سر رشته داريد؟



- مثل يك كوهنورد حرفه اي نه ، ولي با كمك دوستانم و بوميان منطقه دركشور نپال اين شانس را پيدا كردم كه روي بام دنيا بايستم .

* وسايل و لوازم كوهنوردي را از كجا تهيه كردي؟



- زماني كه از ژاپن حركت كردم وسايل مورد نياز كوهنوردي همراهم بود . بعدا دوستانم آنها را به ژاپن برگرداندند .



* گذشتن از پاكستان سخت تر بود يا صعود به قله اورست ؟



- صعود به اورست سخت تر بود . سفر با دوچرخه با وجود خطرات و دشواري هاي راه آنقدرها هم سخت نيست .



* سفرت چند سال ديگر طول مي كشد؟



- حداقل 5 سال ديگر بايد ركاب بزنم . هنوز نصف دنيا را نديدم .



* قبلا هم ايران آمده بودي؟



- نه ، براي اولين بار است به ايران مي آيم .



* كدام شهربرايت جالب بوده ؟



- اصفهان . ميدان نقش جهان و مسجد امام مثل يك تابلوي زيباست . آنقدر مجذوب شهر اصفهان شدم كه دوبار از اين شهر گذشتم . آثار باستاني تخت جمشيد هم واقعا من را تحت تاثير قرار داد .



* مردم ايران را چطور ديدي؟



- مردم خوب و مهرباني و ميهمان نوازي داريد . در بعضي شهرها مردم با اصرار از من دعوت مي كردند كه مهمانشان باشم . كمتر كشوري چنين مردم ميهمان نوازي دارد .

* ما ايراني ها هم مثل پيام سفر شما مردم صلح طلبي هستيم . اما برخي كشورها نمي خواهند در دنيا صلح و امنيت برقرار باشد ؟



- كشورهاي سلطه گرهمواره صلح و امنيت جهاني را تهديد مي كنند . آنها حتي به خاطر اينكه حدس مي زدند عراق سلاح هسته اي دارد به اين كشورحمله كردند . مردم دنيا صاحب عقل و تفكرهستند و درك مي كنند كه برخي كشورها منافع شان در جنگ تامين مي شود و به هربهانه اي جنگ افروزي مي كنند . من سفير كشوري هستم كه خود قرباني جنگ هسته اي است . مردم دنيا مي توانند با اتحاد و دوستي با يكديگر مقابل كشورهاي جنگ طلب بياستند .



*ايران كشوري است كه به خاطرهمين ايستادگي درمقابل زورگويي ها همواره با انواع فشارها و تهديدها روبرو بوده ولي دست از خواسته هاي بر حق خود برنداشته؟



- شنيدم برخلاف خواسته برخي قدرت ها ايران توانسته به فناوري هسته اي دست پيدا كند . اين روحيه حق طلبي مردم ايران واقعا ستودني است .



*قبل از اينكه به ايران بيايي ، چقدر ايران را مي شناختي ؟



- خيلي كم . فقط علي دايي را مي شناختم . در ژاپن دايي طرفداران زيادي دارد .



* هزينه سفرت را چگونه تامين مي كني؟



- اين هزينه ها كاملا شخصي است . البته برخي دوستانم كمكم مي كنند . برخي مواقع هم با شعبده بازي براي خودم درآمدزايي مي كنم .



* در ادامه مسيرت قرار است از چه كشورهايي عبور كني ؟



- از تهران به تبريز و مرز بازرگان و از آنجا وارد تركيه و اروپا مي شوم . بعد از آن آفريقا ، آمريكاي جنوبي ، آمريكاي شمالي و دوباره ژاپن مسيري است كه قرار است در 5 سال آينده ركاب بزنم .



* براي كشورهايي كه در آنجا امنيت وجود ندارد چه فكري كردي ؟



- درباره اين كشورها اطلاعات كافي دارم . طوري برنامه ريزي كردم كه از اين كشورها صرفنظر كنم . عراق يكي از همين كشورهاست .



* كدام كشور آسيايي برايت جالب بوده ؟



- هند ، در اين كشور انواع و اقسام آداب و رسوم و اعتقادات مذهبي وجود دارد . هند براستي كشور هزار و يك ملت بود .



* دلت براي خانواده تنگ نمي شود ؟



- چاره اي ندارم ، بايد تحمل كنم . سال پيش پدر و مادرم آمدند نپال همديگر را ديديم . معلوم نيست دوباره كي بتوانم آنها را ببينم .



* با پنچري و خرابي دوچرخه ات چكار مي كني؟



- خودم با تعميرات دوچرخه آشنا هستم . وسايل مورد نياز براي پنچري هم دارم . تابحال آنقدر پنچري هايم زياد بوده كه تعداد آنها را فراموش كردم .



*.. و حرف آخر.



- دوست دارم يكبار ديگر فرصتي دست بدهد به ايران بيايم . كاشي كاريهاي مسجد امام و شيخ لطف الله و صنايع دستي ميدان نقش جهان اصفهان يك لحظه از ذهنم پاك نمي شود .

