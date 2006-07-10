آمريكا تصويب قطعنامه بر ضد كره شمالي را به تعويق انداخت

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه، كاندوليزارايس به هنگام استقبال از خورشيد قصوري همتاي پاكستاني خود در محل وزارت خارجه آمريكا گفت : ژاپني ها موافقت كردند تا دريك فاصله زماني به چين اين فرصت داده شود تا فعاليتهاي ديپلماتيك خود را براي حل مشكل آزمايش موشكي كره شمالي آغاز كند.

وي به خبرنگاران گفت : ما به اين ماموريت محوله به چين اعتقاد داريم و تمايل داريم بايد فرصت بيشتربه اين كشور داده شود.

در پي آزمايش موشكي كره شمالي ، كشورهاي منطقه و جهان به شدت اين اقدام را محكوم كردند و شوراي امنيت نيز به درخواست ژاپن دراين رابطه تشكيل جلسه مي دهد .



آزمايش موشكي كره شمالي كه رسانه هاي آمريكايي آن را آزمايش شش فروند موشك و رسانه هاي آسيايي آن را 10 فروند موشك گزارش دادند، واكنش كشورهاي منطقه و جهان را برانگيخت .

پيش ازاين آزمايش، مقامهاي آمريكايي وآسيايي با توجه به تصاوير ماهواره اي اعلام كردند كه كره شمالي آماده آزمايش يك موشك بالستيك دوربرد است .

نماينده ارشد آمريكا با هشدار به اينكه كره شمالي با يك گزينه سختگيرانه بين ادامه انزوا يا پيوستن به جامعه بين المللي روبرو است،خواستار بازگشت اين كشور به مذاكرات شش جانبه درباره بحران هسته اي آن شد.

