شوراي عالي انقلاب فرهنگي در بحث ساماندهي كنكور وارد نمي شود / لايحه وزارت علوم سنجيده تر است اما از مجراي مجلس تصويب شود

حجت الاسلام احمد احمدي در گفتگوي اختصاصي با خبرنگار دانشگاهي مهر با بيان اين مطلب افزود: دولت لايحه اي را توسط وزارت علوم براي ساماندهي كنكور تدوين و طراحي كرده و كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس نيز طرحي را تقديم مجلس كرده است.

وي اضافه كرد: اينكه گفته مي شود طرح ساماندهي كنكور كه از سوي دولت به شوراي عالي انقلاب فرهنگي ارائه شده در اين شورا به تصويب نهايي خواهد رسيد، صحيح نيست. ممكن است اين طرح در لايه هاي زيرين و كميته هاي فرعي شورا بررسي شود اما از آنجايي كه شورا قرار نيست وارد كارهاي اجرايي شود و اجرا بر عهده دولت است به طور حتم وارد بحث كنكور نخواهد شد.

عضو شوراي عالي انقلاب فرهنگي اضافه كرد: با توجه به اينكه دولت و مجلس همزمان در حال بررسي و تصويب ساماندهي كنكور هستند بهتر است لايحه دولت كه توسط وزارت علوم تدوين شده است مدنظر قرار گيرد. به طور حتم لايحه وزارت علوم سنجيده تر است.

احمدي اضافه كرد: اگر مجلس طرحي را به تصويب برساند و اين طرح براي دولت هزينه بر باشد و باري بر دوش دولت بگذارد از سوي شوراي نگهبان رد مي شود بنابراين لايحه اي كه از سوي دولت ارائه مي شود از كارايي بهتري برخوردار است.

عضو شوراي عالي انقلاب فرهنگي گفت: طرح مجلس و لايحه دولت در زمينه ساماندهي كنكور ممكن است وجه مشترك زيادي با يكديگر داشته باشند بنابراين بهتر است با تعامل دولت و مجلس، لايحه دولت به كميسيون آموزش ارائه و نقطه نظرات مختلف در آن لحاظ شود تا با هماهنگي قوه مجريه و مقننه طرح ساماندهي كنكور به تصويب برسد.

وي تاكيد كرد: براي ساماندهي كنكور و پذيرش دانشجو بايد فكري اساسي كرد تا از برنامه ريزي هاي كوتاه جلوگيري شود.