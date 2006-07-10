هشدار متكي درباره وجود نقشه هايي براي بر افروختن جنگ داخلي در عراق

به گزارش خبرگزاري مهر، منوچهر متكي در گفتگو با شبكه العالم، با اشاره به بند چهاربيانيه پاياني كنفرانس كشورهاي همسايه عراق درتهران درباره خروج نيروهاي خارجي از عراق خاطرنشان كرد:اين درخواست بنا براصرار و عزم جامعه بين المللي و در چارچوب دو قطعنامه 1646 و 1367 در مورد تعيين جدول زمان بندي براي خروج اين نيروها صورت مي گيرد.



متكي تاكيد كرد: بر اساس اين قطعنامه ها و بنا به درخواست دولت عراق،كنفرانس تهران حمايت و پشتيباني خود را از واگذاري همه امور به ملت عراق تاكيد كرد.



وي افزود: اگر دولت عراق در ماههاي آخر سال 2006 بتواند بر امنيت كشور تسلط يافته و وظايف امنيتي خود را به دست گيرد و مشكل امنيتي را حل كند، فكر مي كنم زمينه خروج نيروهاي خارجي فراهم خواهد شد.



وزيرامورخارجه جمهوري اسلامي ايران درادامه اظهار داشت : در اجلاس تهران، به درخواست كشورهاي منطقه براي كمك به دولت عراق جهت مقابله با تروريسم و ناامني در اين كشور اشاره شد. كشورهاي همسايه عراق از طريق گفتگوهاي دو جانبه و ديدار وزيران خارجه و كميته هاي مرزي مشترك قادر به كنترل مرزها هستند.



متكي درباره طرح آشتي ملي خاطر نشان كرد: ما از طرح آشتي ملي كه نوري المالكي نخست وزير عراق ارائه كرده بود و همچنين از طرح اتحاديه عرب حمايت كرديم و از سازمان ملل درخواست كرديم از طريق گشودن سفارت كشورهاي خارجي و افزايش سطح روابط ديپلماتيك نقش فعالتري درعراق به عهده بگيرد.



وزير خارجه جمهوري اسلامي ايران وجود ناامني در عراق را با وجود حضور بيش از صد هزارسرباز آمريكايي در اين كشور سوال برانگيز دانست و گفت : ما به عمليات تروريستي به ديده شك و ترديد مي نگريم و معتقديم كه نقشه اي براي برافروختن آتش جنگ داخلي در عراق وجود دارد.



متكي اقدام قدرتهاي بزرگ در متهم كردن جمهوري اسلامي ايران به دخالت در امور عراق را نشانه وجود اهدافي آشكار از اين اتهامات دانست و تاكيد كرد: هوشيار زيباري وزير خارجه عراق و همه وزيران خارجه شركت كننده در كنفرانس تهران و مسئولان برجسته اتحاديه عرب و نماينده ويژه سازمان ملل متحد،موضع آشكار وعملي جمهوري اسلامي ايران را در حمايت از ملت و دولت عراق و پشتيباني از وحدت و حاكميت ملي آن و تحكيم امنيت در آن از نزديك لمس كردند.



وي درباره برخي خبرها در مورد نفوذ رژيم صهيونيستي به عراق اظهار داشت : با توجه به حساسيت و اهميت روابطمان با عراق، وجودهرگونه اطلاعاتي را در اين زمينه به دولت عراق اطلاع خواهيم داد.ما معتقديم كه دولت و مسئولان عراقي با ورود دست نشانده هاي رژيم صهيونيستي به عراق و انجام اقداماتي در آن موافقت نخواهند كرد. به همين سبب ما براي امنيت عراق اهميت قائليم و بر ضرورت خروج نيروهاي خارجي از آن تاكيد مي كنيم.



متكي درباره نقش جامعه جهاني در عراق خاطر نشان كرد: در بند پنج بيانيه پاياني كنفرانس بر ضرورت ايفاي نقش فعال جامعه جهاني به ويژه سازمانهاي منطقه اي و بين المللي و كشورهاي همسايه در زمينه هاي سياسي و اقتصادي در عراق تاكيد شده است.



وي افزود: از اتحاديه عرب و سازمان كنفرانس اسلامي و سازمان ملل متحد نيز درخواست شد براي حل مشكلات عراق نقش فعال ايفا كنند.



متكي در ادامه گفت : وزيران خارجه شركت كننده در كنفرانس تهران بر گشودن سفارت كشورهاي متبوع خود در بغداد تاكيد كردند و اين ثابت مي كند كه با وجود مشكلات در عراق ما در پي مشخص كردن روندي براي عادي سازي شرايط هستيم.



وي درباره نقشه امنيتي نوري المالكي نخست وزيرعراق خاطر نشان كرد: اگراين نقشه اجرا شود و به طور جدي و با نظارت دولت پيگيري شود،عراقيها قادر به پاكسازي پايتخت اين كشور از عناصر تروريستي خواهند بود.



وزير خارجه در پايان با اشاره به استقبال بيانيه پاياني كنفرانس كشورهاي همسايه عراق در تهران از طرح آشتي ملي نخست وزير عراق و حمايت از اين طرح اظهار داشت : طرح نوري المالكي طرحي قابل اجراست و اتحاديه عرب تنها پوشش و كمكي براي اجراي اين طرح فراهم مي كند.

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