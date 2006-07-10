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۱۹ تیر ۱۳۸۵، ۲۱:۴۰

با اشاره به اطلاع قبلي آمريكا از اين مسئله؛

كاخ سفيد آزمايش موشكي هند را غير منتظره ندانست

كاخ سفيد اعلام كرد: هند پيشتر به دولت هاي آمريكا و پاكستان اطلاع داده بود كه قصد دارد اولين آزمايش موشكي ميان برد با قابليت حمل كلاهك هسته اي را انجام دهد.

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل ازخبرگزاري فرانسه،" توني اسنو" سخنگوي كاخ سفيد امروزبه خبرنگاران حاضر در واشنگتن گفت : آزمايش موشكي ميان برد هند غير منتظره نبود.

وي افزود : ما از اين موضوع اطلاع داشتيم و دريافتيم كه اين آزمايش صرفا پي درپي است .

هند روزگذشته اقدام به آزمايش يك موشك بالستيك با قابليت حمل كلاهك هسته اي كرد كه برد آن به شهرهاي پكن و شانگهاي در چين مي رسد.
 
مقامهاي وزارت دفاع هند اعلام كردند:"آزمايش موشك "آگني 3" در جزيره ويلر180 كيلومتري شمال شرقي شهر بوبانسوار مركز ايالت اوريسا واقع در شرق هند انجام شد. 

درماه مي، پاراناب موخرجي وزير دفاع هند در يك مراسم نظامي در دهلي نو اعلام كرد كه آگني 3 آماده آزمايش است، اما هند در حال بررسي محدوديت خود خواسته خود پيش از اين آزمايش است .

هند درسالهاي گذشته در واكنش به اعتراض برخي كشورها از جمله آمريكا به آزمايشهاي هسته اي خود، به طور يكجانبه اعلام كرد كه دست به آزمايش هسته اي نخواهد زد . 

کد مطلب 351175

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