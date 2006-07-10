نشست پارلمان عراق براي بررسي راههاي مقابله با فتنه افكنان

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از شبكه العالم،عباس البياتي از نمايندگان مجلس عراق،به درخواست مقتدي صدر از پارلمان براي ايفاي نقش در بررسي راههاي حل بحران فتنها قومي كه اخيرا تشديد شده است، اشاره كرد.



عباس البياتي تاكيد كرد: دعوت مقتدي صدر و همچنين برخي ديگر از علماي دين براي ايفاي نقش پارلمان در جهت تحكيم وحدت ملي صورت مي گيرد تا مجلس نمايندگان به پايه اي براي وحدت ملي در مقابل فتنه قومي كه برخي از گروههاي داخلي و احتمالا خارجي در پي برانگيختن آن هستند، تبديل شود.



اين نماينده عراقي خاطر نشان كرد:علماي هر دو فرقه در پيام هايي از مردم عراق خواستند به دام اين گونه فتنه ها و توطئه ها نيفتند.



وي افزود: پارلمان عراق به عنوان نماينده مردم عراق و خواست آنان، بايد پيامي قوي و ثابت داشته باشد و مردم همه مذاهب عراق را از افتادن به دام اين فتنه بازدارد،زيرا اين فتنه اگر شعله ور شود،خشك و تر را با هم مي سوزاند.



البياتي با اشاره به اينكه مجلس نمايندگان به همين منظور فردا سه شنبه تشكيل جلسه خواهد داد،اظهار داشت: دراين جلسه چگونگي مقابله با پيامدهاي امنيتي و جلوگيري از بروز فتنه قومي و چگونگي جلوگيري از وقوع درگيري وحملات به مساجد و حسينيه ها و آدم ربايي و قتل مورد بحث و بررسي قرار خواهد گرفت.



وي در ادامه گفت: پارلمان در اين نشست،به عنوان يك مجلس قانونگذاري مسئله وضع قوانين و يا ارسال پيامهايي براي دعوت از علما و رهبران سياسي جهت برگزاري نشستهاي دوجانبه بررسي خواهد كرد تا پيامهاي يكپارچه براي مردم عراق جهت اجتناب از از فتنه صادر كنند.



البياتي با تاكيد بر اينكه مجلس،همه عراقي ها را به يكپارچگي و مقابله با فتنه و اجازه ندادن به ديگران براي ضربه زدن به مردم عراق فرا خواهدخواند،اظهار داشت: پارلمان در مراحل بعدي اقدامات خود را افزايش خواهد داد و برخي از وزيران از جمله وزير كشور و وزير دفاع را فراخواهد خواند و نقشه امنيتي آنها را بررسي خواهد كرد و پس از جلسه اي كه مقتدي صدر دعوت به برگزاري آن كرد جلسه اي محرمانه براي تفهيم نقشه امنيتي برگزار خواهد كرد.



وي درباره اين احتمال كه افزايش عمليات تروريستي با هدف تاثيرگذاري بر نتايج نشست وزراي كشورهاي همسايه عراق در تهران صورت مي گيرد،اظهارداشت : بي شك وقتي تروريستها و نيروهايي كه صلاح عراق را نمي خواهند،ببيند كه عراق در زمينه ديپلماسي منطقه اي پيشرفت حاصل كرده و كشورهاي منطقه در كنفرانس تهران از فرايند سياسي آن حمايت مي كنند و براي كنترل مرزها با آن همكاري امنيتي به عمل مي آورند براي ناكام كردن نتايج مثبت اين كنفرانس به جنايت هاي وحشيانه دست مي زنند.

کد مطلب 351178