اجلاس تهران به تمام معنا موفق بود / بايد براي خشونت زدايي از اعمال ديني در عراق تلاش كرد

اكمل الدين احسان اوغلو دبيركل سازمان كنفرانس اسلامي در گفتگوي اختصاصي با خبرنگار بين الملل خبرگزاري مهر گفت : نشست تهران در مرحله حساس و سرنوشت سازي از تاريخ عراق برگزار شد و در مجموع موفقيت آميز بود.

وي گفت : وجه تمايز نشست تهران با نشستهاي قبلي، صراحت بيان ديدگاهها با روح حسنه هيئتهاي شركت كننده بود، آنها به صراحت و وضوح نظرات خود را بيان كردند و مذاكرات و رايزني ها نيز در فضايي دوستانه و سازنده برگزار شد كه هدف همه آنها بازگرداندن صلح و آشتي و امنيت به عراق بود.

در نشست تهران از روند سياسي و طرح آشتي دولت نوري المالكي نخست وزير عراق و نيز طرح وفاق ملي اتحاديه عرب و طرح جديد سازمان كنفرانس اسلامي براي تقويت وحدت ميان طوايف ديني عراق حمايت شد و طرح سازمان كنفرانس اسلامي مورد حمايت ويژه دولت عراق قرار گرفت.

اوغلو خاطر نشان كرد: اجلاس تهران يك نشستي به تمام معنا موفقيت آميز بود .

وي درباره نقش سازمان كنفرانس اسلامي درحل مشكلات عراق گفت : ما در بررسي ها و رايزني ها شركت كرديم و با همه پيشنهادهاي ارائه شده موافقت كرديم، و در بيانيه پاياني نيز نظرات سازمان منعكس شد .

اوغلو افزود : ايده برگزاري كنفرانس آينده همسايگان عراق در بغداد مورد موافقت قرار گرفت، اما زمان آن بعدا مشخص مي شود، همچنين پيشنهاد مشترك سازمان كنفرانس اسلامي و دولت عراق براي برگزاري كنفرانس ويژه براي علماي طوايف ديني در عراق به منظور پايان دادن به خونريزي و درگيري داخلي و حفظ وحدت و انسجام داخلي مورد موافقت قرار گرفت.

دبيركل سازمان كنفرانس اسلامي گفت : ما براي وفاق و آشتي ميان همه طيفها و گروههاي عراقي به ويژه طيفهاي ديني تلاش مي كنيم تا آشتي ملي در اين كشور فراگير شود و از خونريزي و درگيري نيز جلوگيري شود.

وي با اشاره به پيشنهاد سازمان كنفرانس اسلامي براي حل اختلافات مذهبي در عراق هدف از اين پيشنهاد را حفظ وحدت و انسجام ميان همه طيفها و طوايف مذهبي عراق دانست.

اوغلو خاطرنشان كرد: سازمان كنفرانس اسلامي حضوري فعال در عراق دارد و به تلاشهاي خود براي حل مشكلات اين كشور با همكاري دولت عراق ادامه مي دهد.

اوغلو درباره اين سوال كه تاكنون نشستهاي متعددي درباره عراق برگزار شده است، آيا در نشست تهران درباره راهكارهاي عملي شدن تصميمات بحثي صورت گرفت، اظهار داشت : انديشه ها و ديدگاههاي سازنده و مثبتي در اجلاس تهران رد و بدل شد و همه شركت كنندگان بر ضرورت عملي شدن تصميمات به منظور كمك به حل مشكلات عراق تاكيد كردند.

دبيركل سازمان كنفرانس اسلامي درباره نقش ايران در مسئله عراق خاطر نشان كرد: ايران يكي از كشورهاي مهم و تاثيرگذار در منطقه به ويژه در تحولات عراق است و روابط تاريخي و قديمي با اين كشور دارد و برگزاري نشست درتهران نشان دهنده نقش اساسي ايران دراين زمينه است.

وي در پاسخ به سوال مهر درباره اينكه آيا سازمان كنفرانس اسلامي براي توقف حملات تروريستي تكفيري عليه مردم بيگناه و اماكن مقدس طرح و برنامه خاصي دارد، گفت : ما بايد براي توقف سريال خشونت در عراق تلاش كنيم، آنها با استفاده ابزاري از مسائل ديني، كشتن افراد بيگناه را توجيه مي كنند، بويي از اسلام و انسانيت نبرده اند، اسلام كاملا از اين مسئله مبرا است و به اعتقاد ما مشكل اساسي، خشونت زدايي از اعمال ديني است.

اوغلو درباره ادامه حملات ددمنشانه ارتش رژيم اشغالگر قدس و نقش سازمان براي پايان دادن به اين وضعيت بحراني اظهار داشت : بيانيه پاياني اجلاس تهران بيانگر موضع جدي ما در قبال مسائل تاسف بار در مناطق فلسطيني و حملات اسرائيل است و اين حملات غير قابل قبول است.

وي خاطر نشان كرد: جامعه بين الملل بايد مسئوليت خود را در قبال تحولات فلسطين در نظر بگيرد و در مقابل حملات اسرائيل سكوت نكند، سازمان كنفرانس اسلامي از ملت فلسطين حمايت مي كند .

نهمين اجلاس كشورهاي همسايه عراق كه بحرين و مصر نيز به عنوان ناظر در آن شركت كردند، با صدور بيانيه اي با تاكيد بر ضرورت حمايت از روند سياسي، دولت جديد، كنترل كامل مرزها و جلوگيري از ورود تروريستها ، انتقال كليه مسئوليت ها و اداره امور به عراقي ها، ضرورت حمايت بيشتر جامعه بين المللي از عراق و حمايت از طرح آشتي ملي نوري المالكي به كار خود پايان داد. عمرو موسي دبيركل اتحاديه عرب، اكمل الدين احسان اوغلو دبيركل سازمان كنفرانس اسلامي و اشرف قاضي نماينده كوفي عنان دبيركل سازمان ملل متحد در عراق از جمله شركت كنندگان در اين اجلاس بودند.