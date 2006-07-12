رشد 17 درصدي صنعت توريسم در ابوظبي

به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر به نقل از رويترز، بر اساس مطالعات صورت گرفته، توريسم مهمترين عامل رشد اقتصادي امارات متحده عربي محسوب ميشود.
صنعت توريسم و بخشهاي مرتبط با آن در سال 2005 بالغ بر 1.2 درصد ازتوليد ناخالص داخلي ابوظبي معادل 3.7 ميليارد درهم آن را تشكيل دادند. بدون در نظر گرفتن نفت نيز سهم بخش توريسم از اقتصاد ابوظبي به 3 درصد ميرسد.
صنعت توريسم از لحاظ اشتغالزايي نيز نقش مهمي در اقتصاد ابوظبي بر عهده دارد و اين بخش توانست در سال 2005 بيش از 32 هزار شغل در ابوظبي ايجاد كند.
در كل اقتصاد امارات متحده عربي نيز سهم توريسم از اقتصاد به 8.7 ميليارد درهم معادل 2.9 درصد كل توليد ناخالص داخلي آن ميرسد و بدون احتساب نفت اين رقم به 7.1 درصد افزايش مييابد.
