  1. اقتصاد
  2. سایر حوزه ها
۲۱ تیر ۱۳۸۵، ۱۵:۱۱

استاندار تهران :

مديران ناموفق در جذب اعتبارات تخصيصي به مردم معرفي مي‌شوند

مديران ناموفق در جذب اعتبارات تخصيصي به مردم معرفي مي‌شوند

استاندار تهران گفت : مديراني كه به هر علت موفق به جذب اعتبارات تخصيصي نشده اند ، از طريق رسانه ها به مردم معرفي مي شوند.

به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر از كرج ، كامران دانشجو در جلسه مشترك شوراي برنامه ريزي و توسعه استان تهران و كميته برنامه ريزي شهرستان شهريار، اظهار داشت : در شهرستان شهريار تاكنون تنها 40 درصد از اعتبارات تخصيصي جذب شده و 60 درصد بودجه هنوز بلااستفاده مانده است .

وي افزود: عدم جذب اعتبارات ، پيامدهاي سوئي در تعيين بودجه سالهاي آينده براي شهرستان خواهد داشت .

دانشجو به خزانه استان هشدار داد : نسبت به جذب صد درصد اعتبارات عمراني تا پايان شهريور اقدام كند و هر فرمانداري بر مبناي پيشرفت پروژه هاي ادارات و سازمانها ، اعتبارات تخصيصي را بين آنها تقسيم كند.

استاندار تهران در سفر خود به شهرستان شهريار به منظور توسعه شهرستان ، 20 ميليارد ريال اعتبار به 10 پروژه ورزشي ، 12 پروژه آموزشي ، چهار سالن ورزشي ، روكش آسفالت راههاي روستايي و تغيير و تجهيز يك فرهنگسرا در شهريار اختصاص داد .

تشكيل تيم استاني متشكل از استاندار و معاونين ، نمايندگان مردم در مجلس شوراي اسلامي ، فرمانداران و مجموعه مديران كل شهرستانهاي استان تهران به منظور شناسايي مشكلات و ارائه راهكارهاي مناسب ، از ديگر تصميمات شوراي برنامه ريزي و توسعه استان تهران است.

کد مطلب 351289

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها