به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر از كرج ، كامران دانشجو در جلسه مشترك شوراي برنامه ريزي و توسعه استان تهران و كميته برنامه ريزي شهرستان شهريار، اظهار داشت : در شهرستان شهريار تاكنون تنها 40 درصد از اعتبارات تخصيصي جذب شده و 60 درصد بودجه هنوز بلااستفاده مانده است .

وي افزود: عدم جذب اعتبارات ، پيامدهاي سوئي در تعيين بودجه سالهاي آينده براي شهرستان خواهد داشت .

دانشجو به خزانه استان هشدار داد : نسبت به جذب صد درصد اعتبارات عمراني تا پايان شهريور اقدام كند و هر فرمانداري بر مبناي پيشرفت پروژه هاي ادارات و سازمانها ، اعتبارات تخصيصي را بين آنها تقسيم كند.

استاندار تهران در سفر خود به شهرستان شهريار به منظور توسعه شهرستان ، 20 ميليارد ريال اعتبار به 10 پروژه ورزشي ، 12 پروژه آموزشي ، چهار سالن ورزشي ، روكش آسفالت راههاي روستايي و تغيير و تجهيز يك فرهنگسرا در شهريار اختصاص داد .

تشكيل تيم استاني متشكل از استاندار و معاونين ، نمايندگان مردم در مجلس شوراي اسلامي ، فرمانداران و مجموعه مديران كل شهرستانهاي استان تهران به منظور شناسايي مشكلات و ارائه راهكارهاي مناسب ، از ديگر تصميمات شوراي برنامه ريزي و توسعه استان تهران است.