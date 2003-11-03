رييس جمهور بر اهميت تحكيم و گسترش روابط ميان ايران و پاكستان تاكيد كرد

به گزارش خبرگزاري مهر، رييس جمهوري در اين ديدار با اشاره به روابط ديرينه تاريخي و فرهنگي ميان دو كشور مسلمان و همسايه جمهوري اسلامي ايران و پاكستان بر اهميت تحكيم وگسترش روابط درهمه زمينه ها به منظور توسعه وايجاد ثبات درمنطقه تاكيد كرد.

سركنسول جديد كشورمان دركراچي نيز ضمن ارايه گزارشي از موقعيت شهر كراچي از نظر تجاري در روابط دو كشور، به بيان ديدگاههاي خود درخصوص بهبود و پيشرفت مناسبات فيمابين پرداخت.

کد مطلب 35130