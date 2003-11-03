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۱۲ آبان ۱۳۸۲، ۱۵:۳۰

در ديدار سركنسول جديد ايران دركراچي:

رييس جمهور بر اهميت تحكيم و گسترش روابط ميان ايران و پاكستان تاكيد كرد

سيد موسي حسيني سركنسول جديد كشورمان دركراچي امروز با حجت الاسلام و المسلمين سيد محمد خاتمي رييس جمهوري ، ديدار و گفتگو كرد.

به گزارش خبرگزاري مهر، رييس جمهوري در اين ديدار با اشاره به روابط ديرينه تاريخي و فرهنگي ميان دو كشور مسلمان و همسايه جمهوري اسلامي ايران و پاكستان بر اهميت تحكيم وگسترش روابط درهمه زمينه ها به منظور توسعه وايجاد ثبات درمنطقه تاكيد كرد.
سركنسول جديد كشورمان دركراچي نيز ضمن ارايه گزارشي از موقعيت شهر كراچي از نظر تجاري در روابط دو كشور، به بيان ديدگاههاي خود درخصوص بهبود و پيشرفت مناسبات فيمابين پرداخت.
کد مطلب 35130

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