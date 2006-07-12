تورنگ در گفتگو با خبرگزاري "مهر" در مورد فعاليت هايش در عرصه تدوين گفت: "مشغول تدوين فيلم "ايستگاه بهشت" به كارگرداني نادر مقدس هستم. البته پيش از اين تدوين فيلم "شور عشق" مقدس را هم انجام داده بودم."

وي در مورد تدوين در سينما گفت: "تدوين نقش بسيار مهمي در موفقعيت يك فيلم در زمان اكران دارد. اما تدوين نمي تواند معجزه كند و از يك فيلم بد يك اثر خوب بسازد. يك تدوين خوب و درست همواره چند نمره به معدل كل فيلم مي افزايد و تدوينگر مي تواند با يك تفكر اصلي و حرفه اي سطح كيفي فيلم را ارتقاء دهد."

تورنگ در مورد حضور تدوينگران در هنگام فيلمبرداري هم گفت: "قطعاً تاثيرات مثبت زيادي دارد و در "ايستگاه بهشت" هم به دعوت مقدس چند جلسه هنگام فيلمبرداري حضور پيدا كردم و با خواندن فيلمنامه دكوپاژشده و ديدن صحنه ها از نزديك تصوير كاملي از تدوين در ذهنم شكل گرفت. به عقيده من اين حضور باعت تعامل و نزديكي بين كارگردان و تدوينگر مي شود. سينما يك كار گروهي است و نياز به خرد جمعي دارد."