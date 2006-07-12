براي ميزباني مرحله دوم انتخابي تيم ملي كشتي آماده ايم

رئيس هيات كشتي كرج در گفت و گو با خبرنگار ورزشي " مهر" در كرج ضمن بيان اين مطلب افزود : اكثر مسئولان كرج با همكاري و مشاركت همه جانبه ، آمادگي خود را براي ميزباني بي نظيري در مرحله دوم مسابقات انتخابي تيم ملي كشتي اعلام كرده اند.

وي اظهار داشت : در اين مرحله از رقابت ها 72 كشتي گير ازجمله ملي پوشان و قهرمانان جهان و المپيك شركت خواهند كرد و برگزيدگان اين دوره از مسابقات به رقابت هاي جهاني چين و آسيايي دوحه قطر اعزام خواهند شد.

خلج تصريح كرد : داوران ، مسئولان و خبرنگاران شركت كننده در مجتمع تفريحي ورزشي ميلاد اسكان داده خواهند شد و كشتي گيران و مربيان نيز به خوابگاه تربيت مربي واقع در حسن آباد كرج منتقل مي شوند.

وي ادامه داد : مسابقات درسالن انقلاب و وزن كشي در سالن شريعتي كرج برگزار مي شود و رقابتهاي اين مرحله به منظور رفاه تماشاچيان توسط ويديو پروژكشن در سالن به نمايش در خواهد آمد.

خلج عمده ترين مشكل پيش روي برگزاري اين دوره از مسابقات را نصب رينگ( حفاظ ويژه ) در سالن اعلام كرد و افزود : بنا به درخواست منصور برزگر بايد در سالن رينگ نصب شود اما به دليل استيجاري بودن سالن در حال حاضر قادر به انجام اين كار نيستيم زيرا مالك سالن تنها يك روز قبل از رقابتها سالن را در اختيار هيات كشتي قرار مي دهد.

مسئول هيات كشتي كرج خاطر نشان كرد : در آستانه برگزاري مرحله دوم مسابقات انتخابي تيم ملي كشتي كه به ميزباني كرج برگزار مي شود ، رئيس تربيت بدني اين شهرستان كه موفق به هدايت ورزش كرج به دور از حاشيه ها و برگزاري شايسته دوره اول اين مسابقات شده بود ناگهاني بركنار شد و تربيت بدني كرج در اين موقعيت حساس دچار سردرگمي شد.

مرحله اول مسابقات انتخابي تيم ملي كشتي ، اوايل تيرماه به ميزباني شايسته كرج برگزارشده بود.