كمبود نيروي انساني از مهمترين مشكلات دانشگاه علوم پزشكي تبريز است / ساختمان داروسازي علوم پزشكي تبريز قابل استفاده نيست

دكتر "احمدعلي خليلي" در گفتگو با خبرنگار دانشگاهي مهر افزود: ساختمان دانشكده داروسازي با قدمت 40 ساله نشست كرده و ديگر قابل استفاده نيست و دانشجويان داروسازي در دانشكده پزشكي به فعاليت آموزشي خود ادامه مي دهند. خوشبختانه اين دانشكده داراي بودجه مصوب است اما مطمئناً براي ساخت دانشكده جديد داروسازي كافي نخواهد بود و اميدواريم اعتبار لازم به دانشگاه براي احداث دانشكده جديد اعطاء شود.

وي افزود: دانشگاه علوم پزشكي تبريز با توجه به توسعه نيروي انساني، امكانات و تجهيزات موجود و سطح تحصيلات دانشجويان جزء دانشگاه هاي تيپ يك وزارت بهداشت قرار دارد. آموزش حدود 4 هزار دانشجو در اين دانشگاه بر عهده بيش از 500 عضو هيئت علمي است كه از اين ميان 60 درصد استاديار، 20 درصد دانشيار، 17 درصد مربي آموزشي و 3 درصد استاد هستند و نسبت استاد به دانشجو يك به هفت است.

رئيس دانشگاه علوم پزشكي تبريز خاطرنشان كرد: اين دانشگاه در اغلب رشته هاي تحصيلات تكميلي دانشجو تربيت مي كند و در حال حاضر 46 رشته تخصصي، كارشناسي ارشد و فوق تخصصي در اين دانشگاه تدريس مي شود.

وي كمبود نيروي انساني و اعتبارات جاري را از مهمترين مشكلات دانشگاه علوم پزشكي تبريز دانست و گفت: هم اكنون يك هزار و700 پست خالي نيروي انساني براي مراكز آموزشي و درماني دانشگاه وجود دارد كه متاسفانه دانشگاه به دليل نداشتن مجوز استخدام نمي تواند از اين پست ها بهره ببرد. به همين منظور كيفيت خدمات درماني به بيماران از طرف دانشگاه كاهش يافته است.

خليلي يكي ديگر از نيازهاي كنوني دانشگاه علوم پزشكي تبريز را راه اندازي بيمارستاتن 400 تختخوابي امام رضا (ع) ذكر كرد و گفت: كلنگ احداث اين پروژه 20 سال پيش به زمين زده شده و در حال حاضر با وجود اينكه در مرحله بهره برداري قرار دارد به دليل كمبود نيروي انساني، تجهيزات، دانشگاه قادر به راه اندازي آن نيست و به اعتباري بالغ بر 20 ميليارد تومان براي راه اندازي نياز دارد.

رئيس دانشگاه علوم پزشكي تبريز خاطرنشان كرد: اين بيمارستان عمومي است و با راه اندازي آن ليست انتظار بيماران از چند ماه به يك ماه كاهش مي يابد.

وي در خصوص همكاري دانشگاه علوم پزشكي تبريز با محيط زيست استان آذربايجان شرقي گفت: شهر تبريز به عنوان يك كلانشهر يكي از شهرهاي آلوده كشور محسوب مي شود و به همين منظور بايد دستگاه هاي زباله استريل كن براي مراكز آموزشي و درماني دانشگاه خريداري شود كه نيازمند 4 ميليارد تومان اعتبار است.

وي راه اندازي پلي كلينيك تخصصي براي خدمات رساني به بيماران خاص و ايجاد مركز تروما با تأكيد بر فعاليت هاي اورژانس به صورت 24 ساعته را از ديگر نيازهاي شهر تبريز دانست و گفت: دانشگاه علوم پزشكي تبريز توانايي تأمين نيروهاي متخصص اين مراكز را دارد و اميدواريم با راه اندازي اين مراكز خدمات دهي دانشگاه نيز شكل استاندارد به خود بگيرد.