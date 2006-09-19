پژوهش فعاليت اقتصادي ناشران را متحول مي كند

صادق مرادي در گفتگو با خبرنگار كتاب مهر با بيان اين مطلب افزود : استفاده و بهره گيري از نظر كارشناسان براي توليد كتاب در همه دنيا متداول است و اتفاقا ناشران بزرگ كه ساليانه چند صد عنوان كتاب منتشر مي كنند بيشتر به اين مساله توجه مي كنند.

مدير نشر فجر اميد تبريز با اشاره به اين كه لازمه كار اقتصادي موفق باشد انجام پژوهش و تحقيق در بازار است، افزود: بدون داشتن شناخت از بازار و مشتري نمي توان فعاليت اقتصادي موفقي داشت و لازمه اين كار نيازسنجي و مخاطب شناسي است.

وي در ادامه خاطرنشان كرد : ناشران ايراني از نظر فعاليت اقتصادي و حرفه اي هم اكنون به سه دسته : ناشران دولتي ، ناشران حرفه اي بخش خصوصي و ناشران غير حرفه اي تقسيم مي شوند كه در اين ميان دو گروه ناشر نخست به اين مساله توجه مي كنند و البته شناخت مخاطب در ميان ناشران حرفه اي بخش خصوصي بيشتر است.

صادق مرادي يادآورشد : اتاق هاي مشاوره مي تواند تاثير جدي در روند توليد كتاب در ايران داشته باشد و اگر ناشران دست به ايجاد اتاق هاي مشاوره بزنند بازار حرفه اي تري را شاهد خواهيم بود كه توليد كتاب در اين بازار بر مبناي نياز مخاطب ، دخالت دادن قواعد اقتصادي بازار و توجه به اصل عرضه و تقاضا است.