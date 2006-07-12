قصور در برنامه هاي آموزش و پرورش بخشودني نيست

اسفنديار چهاربند در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر در كرج افزود: تمام كارشناسان دنيا اذعان دارند كه قريب به اتفاق ايرانيان بهره هوشي بالاتر از متوسط دارند پس بي انصافي است اگر نظامي در حد اين بهره هوشي نداشته باشيم.
وي خاطر نشان كرد: در سند چشم انداز 20 ساله كشور بسياري شاخص ها براي دانش آموزان و دانشجويان مدنظر قرار گرفته است و در همين راستا آموزش و پرورش سهم عمده اي در آماده كردن نسل جوان براي رسيدن به شاخص هاي برنامه توسعه كشور دارد.
چهاربند تصريح كرد: آموزش و پرورش و وزارت علوم اصلي ترين وظيفه براي تربيت آينده سازان را بر عهده دارند كه اين وظيفه با تكيه بر نيروي انساني كارآمد محقق مي شود.
وي يادآور شد: شاخه كار دانش يكي از كاربردي ترين شاخه هاي تحصيلي در مقطع متوسطه است كه 80 درصد آنها پس از فراغت از تحصيل جذب بازار كار مي شوند.
چهاربند اظهار داشت: بسياري از افرادي كه امروز بيكار هستند به دليل نداشتن مهارتي خاص بيكار مانده اند كه با فراگيري شاخه هاي كار دانش و فني مي توانند جذب بازار كار شوند.
وي برپايي مسابقات كار دانش را منجر به تشويق جوانان براي حضور در شاخه هاي كار دانش دانست و اظهار اميدواري كرد: اين مسابقات هر سال پربارتر از سال گذشته برگزار شوند.
