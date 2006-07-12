دانشگاه علوم پزشكي تبريز نيازمند بودجه عمراني است

دكتر "محمود نظرپور" در گفتگو با خبرنگار دانشگاهي مهر افزود: محوطه سازي سازي اطراف خوابگاه و سالن ورزشي و اتمام سالن ورزشي دختران خوابگاه كوثر با 40 درصد پيشرفت فيزيكي نيازمند تخصيص اعتبارات كافي است كه اميدواريم در سفر رياست جمهوري بخشي از آن تأمين شود.
معاون دانشجويي دانشگاه علوم پزشكي تبريز در خصوص تعداد دانشجويان حاضر در اين دانشگاه گفت: تعداد دانشجويان دوره روزانه اين دانشگاه دو هزار و 937 دانشجو است كه از آن ميان يك هزار و 685 نفر دختر و يك هزار و 252 نفر دانشجوي پسر هستند. دانشجويان شبانه دانشگاه علوم پزشكي تبريز نيز 655 نفر هستند.
وي افزود: دانشگاه به همه دانشجويان دختر و پسر و متاهل متقاضي خوابگاه مي دهد.
نظرپور ياد آور شد: دانشگاه علوم پزشكي تبريز با پيشينه علمي و قدمت تاريخي و خدمات اثر گذار علمي و فرهنگي در سطح كشور فعاليت و براي ايجاد بستري مناسب براي شكوفايي استعدادهاي دانشجويان در ابعاد مختلف تلاش مي كند.
وي تربيت دانشجويان سالم از نظر جسمي و رواني، فرهنگي و اجتماعي را از وظايف معاونت دانشجويي دانشگاه علوم پزشكي تبريز برشمرد و اضافه كرد: در اين راه تقويت و توسعه منابع انساني و آموزش مداوم كاركنان، بهينه سازي خدمات صنفي، رفاهي، ورزشي و فرهنگي دانشجويان و نهادينه كردن و تقويت فرهنگ ورزش در عرصه هاي دانشجويي از اهداف معاونت دانشجويي اين دانشگاه است.
معاون دانشجويي و فرهنگي دانشگاه علوم پزشكي تبريز با اشاره به ديگر اهداف تعيين شده اين معاونت در جهت بهبود وضعيت دانشجويان گفت: توسعه مهارت هاي زندگي، ايجاد هماهنگي در ارگان هاي فرهنگي دانشگاه، توسعه و گسترش فعاليت فرهنگ دانش اندوزي در راستاي نهضت توليد علم و اعمال سياست هاي سطوح پيشگيري در حيطه سلامت رفتار نيز از ديگر اهداف ذكر شده است.
