تحصيل همزمان در دو رشته علوم حوزوي براي طلاب الزامي است / يك حوزوي حداقل دو برابر يك دانشگاهي در روز تحصيل مي كند

حجت الاسلام "حميد محمدي" در گفتگو با خبرنگار حوزوي مهر گفت : در مصوبه شوراي عالي حوزه علميه، سه مرحله براي رشته هاي تخصصي تعريف شد تا در يك سير منطقي بتوانيم به نقطه مطلوب در هر رشته تخصص برسيم. در حقيقت در تعريف يك سير منطقي علمي در هر شاخه از علوم ، چهار گام برداشته مي شود. گام اول اين است كه دانش پژوه با مباني پايه هاي و رشته هاي عام آشنا مي شوند كه اين گام در سطح يك حوزه به عنوان آشنايي با مباني پايه اي و اساسي علوم حوزوي برداشته مي شود. در گام دوم يك انشعاب خاص در يكي از علوم مطالعه شده در گام اول ايجاد مي شود. در گام دوم طلبه به صورت عمومي با يك رشته خاص آشنا مي شود و با كليات يك علم مثلا تفسير، تاريخ و يا ساير علوم بيشتر آشنا مي شوند. اين گام در سطح دو حوزه (كارشناسي) برداشته مي شود.

مدير دفتر امور مراكز تخصصي مركز مديريت حوزه علميه قم افزود: در گام سوم، دانش پژوه به صورت تخصصي با يكي از شاخه هاي علم مورد نظر آشنا مي شود. به عنوان مثال شخصي كه در سطح دو با تفسير به صورت تخصصي آشنا شده در سطح سه با يكي از شاخه هاي علوم تفسير مانند علم قرائت، تفسير ترتيبي يا شاخه هاي ديگر به صورت تخصصي آشنا خواهد شد. مقطع سطح سه ( كارشناسي ارشد) در حقيقت برداشتن اين گام سوم است. در گام چهارم نيز حركت فوق تخصصي و نظريه پردازي علمي در علوم مطرح مي شود، در اين گام دانش پژوه در يك شاخه از علم مثلا تفسير ترتيبي قدرت استنباط پيدا كرده و صاحب نظريه مي شود.

وي افزود: به بيان ديگر در سطح يك با همه رشته ها به صورت عمومي آشنا مي شوند. در سطح دو طلبه با منابع و قوت و ضعف آن در يك رشته خاص آشنا مي شود. در سطح سه بر مبناي نظريات ديگران نظريات مورد نقد و بررسي قرار مي گيرد و ادله بيان مي شود و در سطح چهار شخص توان ارائه نظريه و توان دفاع علمي بدون تكيه بر نظريات ديگران را پيدا مي كند.

مدير دفتر امور مراكز تخصصي افزود: اين روال و سير علمي در كنار شيوه سنتي مطالعات علمي در حوزه قرار گرفت و مشخص شد كه اولا از لوازم طي كردن اين سير تخصصي، ادامه دادن آن شيوه سنتي است به طوري كه طلبه بايد در كنار اين رشته هاي تخصصي به صورت الزامي دروس مرسوم حوزه را در شاخه فقه و اصول نيز به صورت رسمي ادامه دهد. اين دو الزاما بايد در كنار يكديگر قرار گيرد، در غير اين صورت امكان ادامه تحصيل در رشته تخصصي موجود نيست.

وي افزود : در كنار تدوين اين سطوح، 72 تا 82 واحد در سطح دو (فوق ديپلم به كارشناسي) ، 62 تا 72 واحد براي سطح سه (كارشناسي ارشد) و 52 تا 62 واحد درسي در سطح چهار (دكتري) براي رشته هاي تخصصي تعريف شد. به عبارت ديگر يك طلبه اگر با مدرك ديپلم وارد حوزه شده باشد در پايان سطح يك داراي مدرك فوق ديپلم است و اين شخص بايد براي رسيدن به پايان سطح دو (كارشناسي) حداقل 144واحد پاس كند كه 72 واحد آن دروس تخصصي و نزديك به همين مقدار دروس فقه و اصول است.

وي افزود: يك حوزوي حداقل دو برابر يك دانشگاهي در روز تحصيل مي كند به عنوان نمونه يك دانشگاهي اگر در هفته سه روز مطالعه درسي داشته باشد به راحتي واحدهاي خود را پاس مي كند، اما يك حوزوي حداقل نيازمند شش روز كار علمي در هفته است كه اين سير علمي در كنار تلاش هاي مرسوم يك روحاني در تبليغ و اقامه جماعت است.