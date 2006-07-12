نشست "پژوهش، رايانه و طلاب جوان" در حوزه علميه قم برگزار مي شود

مدير دفتر طلاب جوان در گفتگو با خبرنگار حوزوي مهر با اعلام اين خبر گفت: در اين نشست موضوعاتي چون اهميت ضرورت پرداختن طلاب جوان به علوم رايانه، رويكرد كلان متوليان حوزه، آسيب شناسي يادگيري علوم و فنون رايانه، نقش مهارت هاي رايانه اي در ارتقاي تحقيق و پژوهش با حضور دكتر مينايي - مسئول هيئت علمي مركز تحقيقات كامپيوتري علوم اسلامي بررسي مي شود.

مهدي محقق افزود: اين نشست فردا (چهارشنبه 21 تير) ازساعت 30/12 تا 14 در سالن همايش هاي ساختمان انجمن هاي علمي حوزه برگزار شده و شركت طلاب در آن آزاد است.