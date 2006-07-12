17 هكتار از زمين هاي دانشگاه آزاد تبريز مسكوني شده است / دانشگاه آزاد از حمايت هاي دولتي محروم است

دكتر عزيز جوانپور در گفتگو با خبرنگار دانشگاهي مهر افزود: اختصاص زمين هاي آموزشي نه تنها ظرفيت پذيرش را در شهر تبريز افزايش مي دهد بلكه دانشجويان مي توانند علاوه بر امور تحصيلي به امور پژوهشي و حتي فوق درسي نيز بپردازند.

وي اظهار داشت: كمبود تسهيلات ويژه به دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي براي توسعه آموزش عالي توسط دانشگاه آزاد مي تواند كشور را در رسيدن به اهداف چشم انداز خود كمك كند.

رئيس دانشگاه آزاد اسلامي واحد تبريز تاكيد كرد: در آزمون سال جاري دانشگاه 30 هزار نفر در براي ورود به رشته هاي دانشگاه آزاد تبريز در كنكور سراسري شركت كردند كه اين مسئله نشان مي دهد دانشگاه آزاد تبريز در صورت ارائه تسهيلات به دانشگاه و دانشجويان توان تبديل به يكي از دانشگاه هاي برتر كشور را دارد.

دكتر جوانپور اضافه كرد: بيشتر بودجه اي كه سازمان هاي دولتي استان به امر پژوهش اختصاص مي دهند به دانشگاه هاي دولتي واگذار مي شود حتي دانشگاه هاي غير انتفاعي نيز در زمينه هاي حمايتي بيش از دانشگاه آزاد حمايت مي شوند در حالي كه تمامي دانشگاه هاي كشور با هدف ارتقاي آموزش عالي كشور تلاش مي كنند و هيچ تفاوتي ميان آنها نبايد وجود داشته باشد.

وي خاطر نشان كرد: از سوي ديگر تمامي دانشگاه هاي كشور داراي صندوق رفاه هستند اما دانشگاه آزاد كه تربيت بيش از نيمي از دانشجويان كشور را بر عهده دارد از داشتن اين صندوق و حمايت هاي دولتي محروم است.

رئيس دانشگاه آزاد اسلامي واحد تبريز گفت: دانشگاهيان دانشگاه آزاد تبريز از رئيس جمهور عدالت طلب خود انتظار دارند كه تفاوت ميان دانشگاه آزاد و دانشگاه هاي دولتي را از بين ببرد زيرا دانشگاه آزاد تنها با بودجه شهريه دانشجويان اداره مي شود كه اگر تخفيفي نيز به دانشجويان داده شود و كمكي از سوي دولت صورت نگيرد دانشگاه تعطيل خواهد شد.

به گزارش مهر، دانشگاه آزاد اسلامي واحد تبريز با 27 هزار دانشجو و هفت مركز، 112 رشته در مقاطع مختلف تحصيلي و 500 نفر اعضاي هيات علمي بزگترين واحد دانشگاهي منطقه دو دانشگاه آزاد اسلامي است.