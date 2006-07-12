توانمنديهاي مديرعامل جديد بر هيچكس پوشيده نيست/ خريد امتياز پيام منتفي است

اميرتوكليان مدير ورزش راه آهن خراسان در گفت و گو با خبرنگار " مهر" در مشهد با بيان مطلب فوق اظهار داشت : از مديرعامل جديد شناخت كافي دارم و در برهه اي از زمان با وي كار كرده ام ضمن اينكه لازم مي دانم از زحمات مسعود معمايي مديرعامل گذشته باشگاه راه آهن كمال تشكر را بكنم . اميدوارم در آينده ، ورزش راه آهن بيش از پيش شكوفا شود .

وي در خصوص اعتبارات تيم كشتي راه آهن خراسان گفت : طي چند روز آينده در مورد اعتبارات اين تيم با مديرعامل جديد صحبت خواهم كرد تا مبلغ مورد نظر ما براي اداره تيم كشتي تامين شود .

توكليان با بيان اينكه خريد امتياز تيم فوتبال پيام از سوي راه آهن منتفي است گفت : در زمان مديريت معمايي پس از جلسات متعدد به نتيجه رسيدند كه با توجه به ميزان اعتبارات راه آهن خريد امتياز اين تيم را منتفي كنند و در حال حاضر نيز اين امر در مديريت جديد به همين علت منتفي مي باشد .

وي در پايان در خصوص انتخابش به عنوان مربي در تيم ملي كشتي گفت : تا روز 27 تير ماه و تشكيل جلسه براي اين امر صبر خواهم كرد و اظهارنظري نمي كنم و پس از آن نقطه نظراتم را ارائه خواهم كرد .

