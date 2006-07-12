۲۱ تیر ۱۳۸۵، ۱۰:۱۲

/ مسابقات واليبال قهرماني جوانان كشور /

صدرنشينان چهارمين روز مشخص شدند

چهارمين روز از سيزدهمين دوره مسابقات واليبال قهرماني جوانان كشور با شناخت تيم هاي صدرنشين برگزار شد.

به گزارش خبرگزاري " مهر" در ادامه اين رقابتها و در گروه دوم تيم گيلان بدون شكست در صدر گروه قراردارد و تيم استان مركزي هم بدون شكست در صدر گروه سوم قرارگرفته است.

بنابراين گزارش درگروه يك 3 ديدار در آبيك قزوين انجام  شد كه در نهايت زنجان ، آذربايجان غربي و قزوين بر حريفان خود به پيروزي رسيدند.

درگروه دوم نيز كه درگلستان پيگيري شد تيم گيلان 2-3 از سد سمنان گذشت، چهارمحال و بختياري 0-3 قم را شكست داد و گلستان 0-3 لرستان را برد.

درگروه سوم هم درشهر ميناب ، تيم توابع تهران و كرمان هر دو با نتيجه 0-3 از سد تيم هاي يزد و بوشهر گذشتند در گروه چهارم نيز دو ديدار در شهر زاهدان به انجام رسيد كه تيم هاي تهران و زاهدان برحريفان خود غلبه كردند.

