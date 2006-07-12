۲۱ تیر ۱۳۸۵، ۱۰:۴۶

/ رقابتهاي دسته سوم جام ديويس آسيا /

تيم ملي تنيس پنجشنبه به فيليپين مي رود

تيم ملي تنيس كشورمان براي حضور درجام ديويس دسته سوم آسيا و اقيانوسيه پنجشنبه هفته جاري تهران را به مقصد مانيل آرشور فيليپين شركت مي كند.

به گزارش خبرگزاري" مهر" اسامي تيم اعزامي به اين دوره از مسابقات عبارت است از اشكان شكوفي، فرشاد تلاور، انوشا شاه قلي، امير مهذب نيا روزبه كامران (بازيكن) و عيسي خدايي (سرمربي)، محترم خدايي (مربي) و بيژن و بيژن صفايي (مربي بدنساز) به عنوان كادر فني وسرپرستي تيم ملي كشورمان برعهده فرشاد صفتي مي باشد. مراسم قرعه كشي بازيها 27/4/85 برگزار خواهد شد و 8 تيم حاضر در دو گروه 4 تيمي به رقابت خواهند پرداخت.

براين اساس از 8 تيم حاضر 2 تيم برتر گروه ها به دسته دوم آسيا و اقيانوسيه صعود خواهند كرد.  آخرين جلسه تيم ملي كشورمان امروز صبح از ساعت 10 در زمين شماره 8 مجموعه انقلاب برگزار شد.

